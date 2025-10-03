m:tel TV preporuke: Domaći naslovi i odlični blokbasteri za pravo filmsko uživanje

TS Media videoteka dostupna je svim m:tel IPTV korisnicima bez naknade do 15. januara.

Za opuštanje tokom vikenda predlažemo vam film "Komedija na tri sprata" koju ćete pronaći u TS Media videoteci.

Film prati komične i često sulude avanture stanara jedne, naizgled, obične stambene zgrade u Beogradu. U pitanju je galerija različitih likova, a situacija kulminira zahvaljujući lošim cijevima i misterioznim podzemnim vodama Beograda do iskušenja koje ih, na kraju, sve zatekne nespremnima.

TS Media videoteka donosi vam bogatu ponudu igranih serija, filmova, dokumentarnih emisija, muzičkog i dječijeg programa, podkasta i edukativnog sadržaja domaće produkcije. TS Media videoteka dostupna je svim m:tel IPTV korisnicima bez naknade do 15. januara.

Televizijski kanal HBO 2 nam je za subotu, 4. oktobra pripremio akcionu komediju "Izgubljeni grad" u terminu od 14.36 časova.

Briljantna, ali povučena autorka Loreta Sejdž (Sandra Bulok) provela je karijeru pišući o egzotičnim mjestima u svojim popularnim ljubavno-avanturističkim romanima sa Alanom (Čening Tejtum), zgodnim modelom na naslovnoj strani. A on je svoj život posvetio otjelotvorenju lika heroja, „Daša“. Dok je na turneji na kojoj promoviše svoju novu knjigu s Alanom, Loretu kidnapuje ekscentrični milijarder (Danijel Redklif) koji se nada da će ga ona odvesti do blaga drevnog izgubljenog grada iz njene najnovije priče…

Nedjelja, 5. oktobar, Pink Action zakazuje druženje uz akcioni film „Pljačka na Američki način“ u 17 časova.

Džejms duguje život svom starijem bratu Frenkiju, jer je otišao u zatvor za zločin koji su počinili zajedno. Dok stariji brat u zatvoru odrađuje kaznu za obojicu, Džejms je sredio svoj život, ima posao i djevojku. Kad Frenki izađe iz zatvora, ponovo je na ulici bez prihoda i stana, a i Džejms mu duguje...

Ljeto 1979. Dvije porodice rade na drskom planu već više od dvije godine: žele pobjeći iz Istočne Njemačke u vlastitom balonu. Ali, balon se sruši neposredno prije zapadnonjemačke granice. Fenomenalan scenario i režija u filmu „Balon“, koji će biti emitovan u ponedjeljak, 6. oktobra u 23 časa na Pink World Cinema.

Tajna policija Štazi pronalazi tragove pokušaja bijega i odmah započinje istragu, dok su dvije porodice prisiljene, pod ekstremnim vremenskim pritiskom, napraviti novi balon za bijeg. Štazi se svakim danom sve više približava - započinje napeta trka s vremenom...

Četvorica mladića upuštaju se u rizičnu investiciju, koja ih vodi u sukob s mafijom. Pogledajte kriminalistički triler "Na pogrešnom putu" u utorak, 7. oktobra u 23.10 časova na TV FilmBox Stars.

Jedan od prijatelja nagovori grupu mladića na riskantnu investiciju ulaganja u startap kompaniju, koja bi ih trebala u kratkom roku učiniti milionerima. Nažalost, njihovi planovi, zajedno s investicijom, propadnu. Ali to nije najgore: jedan od njih je posudio novac od moćnog mafijaša koji je spreman na sve kako bi dobio uloženo nazad. On im nudi način kako da otkupe svoj dug…

