Najbolji startni paket ikad stiže uz Dopuna: Start - TV, net i društvene mreže

Izvor Promo
0

Uz m:tel Dopuna: Start od sada visi na netu uz TV u pokretu

m:tel Dopuna: Start - TV, net i društvene mreže Izvor: m:tel PR

Novi Dopuna: Start paket za samo 6 KM donosi ti jedinstvenu kombinaciju bonusa i digitalne zabave na svakom koraku. U paketu dobijaš:

• Pristup MOVE TV usluzi tri dana,
• 4GB mobilnog neta i 60 minuta razgovora u mreži m:tel-a i u romingu u mrežama operatora regiona Zapadnog Balkana (7 dana)
• 7 dana neograničenog pristupa društvenim mrežama Facebook, Instagram i WhatsApp,
• 2 KM na bonus računu za pozive i SMS prema svim mrežama u BiH (30 dana)

Za dopunu od 10 KM i više u 30 dana od aktivacije svog novog Startnog paketa ostvarićeš pravo na dodatne bonuse i to:
• 100 minuta razgovora u mobilnoj i fiksnoj m:tel mreži (10 dana),
• 4 GB mobilnog interneta u BiH i region Zapadnog Balkana (7 dana), te
• još tri dana uživanja u sadržajima MOVE TV-a.

MOVE TV ti omogućava da gledaš TV kanale bilo gdje u BiH, na telefonu, tabletu ili pametnom televizoru putem MOVE aplikacije koju ćeš da preuzmeš na Google Play Store, App Store ili Huawei AppGallery.

Za nastavak korišćenja MOVE televizije nakon isteka bonusa, izaberi jedan od MOVE paketa i uživaj u mjesec dana televizije već od 15 KM.

Sa Dopuna:Start paketom dobićeš sve što ti je potrebno za najbolji početak - internet, razgovore, društvene mreže i jedinstveno iskustvo gledanja TV-a u pokretu.

Za više informacija pozovi 066 10 10 10.

