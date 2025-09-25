m:tel podrška prvom Gaming festivalu u Trebinju

Trebinje će 25. i 26. septembra 2025. godine biti domaćin prvog Mediterranean Gaming Festivala, događaja koji će okupiti vodeće svjetske stručnjake i poznata imena iz oblasti gejminga, esporta, kreativnih industrija i digitalnih inovacija.

Izvor: Promo

Tokom dvodnevnog programa, posjetioci će imati priliku da uživaju u uzbudljivim esport turnirima, prezentacijama indie igara, VR/AR demo zonama, kao i u inspirativnim panelima i radionicama. Poseban fokus festivala biće stavljen na ulogu gejminga u turizmu, gastronomiji i očuvanju kulturnog nasljeđa Mediterana, kao i na značajnu ulogu žena u industriji.

Na Festivalu će učestvovati istaknuti stručnjaci i gosti iz cijelog svijeta, među kojima su developeri, esport profesionalci, investitori i predstavnici institucija. Svoje prisustvo potvrdili su i brojni influenseri i gejmeri, što ovaj događaj čini jedinstvenom prilikom da se Trebinje i BiH upišu na mapu svjetskih gejming dešavanja.

Podršku organizaciji Mediterranean Gaming Festivala Trebinje 2025 pružila je i kompanija m:tel, prepoznajući značaj ovog događaja za razvoj digitalnih industrija i kreativne scene koji promovišu našu zemlju.