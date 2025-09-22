Dobro došli u jesenje izdanje m:tel m:agazina!

Sa prvim hladnijim danima i jesenjim bojama koje preplavljuju ulice, prirodu i raspoloženje, vrijeme je i za novo izdanje našeg i vašeg m:agazina – online prostora u kojem se informišemo, inspirišemo i povezujemo.

Tema broja posvećena je asistiranoj komunikaciji, gdje tehnologija ne zamjenjuje čovjeka, već mu pomaže da se bolje izrazi, brže odgovori, jasnije razumije i lakše poveže sa drugima.

U ovom broju predstavljamo i Huawei Pura 80 Pro, zvijezdu ponude koja je idealan saputnik za jesenje dane, bilo da ste u pokretu ili stvarate uspomene u toplini doma.

Jesen je i vrijeme sazrijevanja, ali i prepoznavanja talenata. Predstavljamo vam polaznike m:tel ljetne akademije, mlade genijalce koji su svojim idejama i znanjem pokazali da budućnost tehnologije i nauke ima svijetlu perspektivu – upravo ovdje, kod nas.

Razgovarali smo i sa Sarom Ćirković, višestrukom evropskom i svjetskom šampionkom u boksu, novom profesionalnom IBA svjetskom prvakinjom i ponosnom olimpijkom. Njena priča nije samo sportska, već i priča o posvećenosti, disciplini i snazi da se uvijek ide korak dalje.

A tu je i Boris Režak, kantautor čije pjesme poznajemo i volimo, koji sa nama dijeli svoja razmišljanja o umjetnosti, životu i emotivnoj vezi koju gradi sa publikom već godinama.

Hvala vam što i ove jeseni birate m:agazin – vaš vodič kroz svijet tehnologije, ideja, ljudi i priča koje vrijedi podijeliti.

