logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dobro došli u jesenje izdanje m:tel m:agazina!

Dobro došli u jesenje izdanje m:tel m:agazina!

Autor Dragana Božić
0

Sa prvim hladnijim danima i jesenjim bojama koje preplavljuju ulice, prirodu i raspoloženje, vrijeme je i za novo izdanje našeg i vašeg m:agazina – online prostora u kojem se informišemo, inspirišemo i povezujemo.

jesenje izdanje m:tel m:agazina! Izvor: m:tel

Tema broja posvećena je asistiranoj komunikaciji, gdje tehnologija ne zamjenjuje čovjeka, već mu pomaže da se bolje izrazi, brže odgovori, jasnije razumije i lakše poveže sa drugima.

U ovom broju predstavljamo i Huawei Pura 80 Pro, zvijezdu ponude koja je idealan saputnik za jesenje dane, bilo da ste u pokretu ili stvarate uspomene u toplini doma.

Jesen je i vrijeme sazrijevanja, ali i prepoznavanja talenata. Predstavljamo vam polaznike m:tel ljetne akademije, mlade genijalce koji su svojim idejama i znanjem pokazali da budućnost tehnologije i nauke ima svijetlu perspektivu – upravo ovdje, kod nas.

Razgovarali smo i sa Sarom Ćirković, višestrukom evropskom i svjetskom šampionkom u boksu, novom profesionalnom IBA svjetskom prvakinjom i ponosnom olimpijkom. Njena priča nije samo sportska, već i priča o posvećenosti, disciplini i snazi da se uvijek ide korak dalje.

A tu je i Boris Režak, kantautor čije pjesme poznajemo i volimo, koji sa nama dijeli svoja razmišljanja o umjetnosti, životu i emotivnoj vezi koju gradi sa publikom već godinama.

Hvala vam što i ove jeseni birate m:agazin – vaš vodič kroz svijet tehnologije, ideja, ljudi i priča koje vrijedi podijeliti.

(m:tel)

Možda će vas zanimati

Tagovi

m:tel m:agazin mtel

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS