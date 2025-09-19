Uživajte u najboljem TV sadržaju uz m:tel TV

Ukoliko ste ljubitelj dobrih filmova i serija, m:tel TV sa mnoštvom filmskih kanala, videoteka i striming platformi, nudi savršene naslove za sve ukuse.

Izvor: Promo

Već u petak 19. septembra predlažemo vam da putem HBO Max striming platforme pogledate premijeru blokbaster filma “Supermen”.

Reditelj Džejms Gan originalnog superheroja smiješta u novoosmišljeni DC univerzum s jedinstvenim spojem epske akcije, humora i srčanosti. U glavnim ulogama su Dejvid Korensvet, Rejčel Brosnahan, Nikolas Holt, Edi Gategi, Entoni Karigan. Zasnovano na likovima iz DC-ja, „Supermena” su stvorili Džeri Sigel i Džo Šuster.

Ponedjeljkom od 22 časa na kanalu Star Life možete da pratite nove nastavke serije “Mačje oči”.

Izvor: Promo

Tri mlade žene danju vode galeriju umjetnosti, a noću postaju odvažni lopovi – „Mačje oči“. Njihova misija je da povrate umjetnička djela koja su nekada pripadala njihovom ocu, ukradena od strane moćne mreže kriminalaca. Ono što „Mačje oči” izdvaja jeste spoj glamura, akcije i snažnih ženskih likova u samom centru priče. Svaka od junakinja ima različite talente – od umjetničkog znanja i šarma, do tehničkih vještina i hladnokrvnog planiranja – a zajedno čine tim koji funkcioniše gotovo savršeno. Ali, njihova misija nije samo kriminalna avantura. To je i porodična potraga za pravdom, borba protiv sistema u kojem bogati i moćni često ostaju nekažnjeni, dok slabiji gube sve. Kako balansiraju između današnje reputacije i noćnih tajni, tri heroine neprestano hodaju po tankoj liniji između zakona i pravde.

Za ljubitelje modernih filmskih klasika, preporučujemo film “Kill Bill vol.1” 21. septembra od 20.00 časova na kanalu Cinemax.

Izvor: Promo

Nakon što preživi masakr na vlastitom vjenčanju, bivša plaćenica poznata kao Nevjesta kreće na krvavi put osvete protiv bivših saboraca i svog mentora Bila. Stilski spektakularan Tarantinov akcioni klasik spaja samurajske obračune, kung-fu poetiku i neustrašivu Umu Turman u glavnoj ulozi.

Nova sezona serije „Škripa metala“ imaće premijeru 24. septembra na HBO 3 kanalu od 21 čas.

Izvor: Promo

Nakon otkrića u finalu prve sezone, Džon i Kvajet ulaze u smrtonosni turnir koji organizuje tajanstveni čovjek poznat kao Kalipso. Dok pokušavaju da prežive navalu opasnih novih neprijatelja i poznatih lica, uključujući ubojitog klovna Svit Tuta, stvari se za Džona komplikuju kada se ponovno susreće sa svojom davno izgubljenom sestrom, osvetnicom Dolfejs.

Uživajte u raznovrsnim TV sadržajima uz svoj m:tel TV.