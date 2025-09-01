m:tel i ove godine poručuje: "Ostavi telefon dok voziš!"

Telefon može da sačeka. Život ne.

Izvor: m:tel

S početkom nove školske godine, kompanija m:tel kroz društveno odgovornu kampanju „Ostavi telefon dok voziš!“ podsjeća na važnost bezbjednosti u saobraćaju. Kampanja, koja se već čitavu deceniju unazad sprovodi u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza Republike Srpske, Agencijom za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske i Auto-moto savezom Republike Srpske, ove godine ponovo stavlja akcenat na odgovorno ponašanje vozača, s posebnim fokusom na korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje.

m:tel, upravo kao telekomunikaciona kompanija, i ovoga puta želi jasno da poruči: nijedan poziv, niti jedna poruka nisu važniji od života.

„Naša poruka, ali i poruka djeca iz gradova Republike Srpske koji će je prenositi kroz ovu kampanju je jednostavna - poziv i poruka mogu da sačekaju, životi ne. Kao društveno odgovorna kompanija, osjećamo obavezu da svake godine podsjetimo vozače na ozbiljne posljedice nepažnje u saobraćaju, naročito u periodima kada su djeca najugroženija - na početku školske godine”, poručuju iz kompanije m:tel.

Septembar mjesec, upravo zbog početka nove školske godine, zahtijeva dodatnu pažnju svih vozača. Svaki trenutak koji vozač provede gledajući u ekran telefona, umjesto u put, potencijalno je koban. Statistike pokazuju da distrakcija usljed korišćenja mobilnog telefona značajno povećava rizik od saobraćajnih nezgoda, te da je u 2024. godini došlo do značajnog povećanja upotrebe mobilnog telefona u saobraćajnom toku na putevima Republike Srpske u odnosu na 2023. godinu.

Zato kampanja „Ostavi telefon dok voziš!“ posebno apeluje na roditelje, ali i sve ostale učesnike u saobraćaju, da upravo u ovom periodu godine budu pažljiviji i odgovorniji.

Mjesec dana kampanje – poruka za cijelu godinu

Kompanija m:tel ističe da o ovoj temi treba govoriti tokom cijele godine. Kroz razne kanale komunikacije, promotivne aktivnosti i edukativne sadržaje, m:tel se trudi da kontinuirano podiže svijest o značaju pažnje u vožnji.

„Tehnologija nam olakšava život, ali ne smije da ugrozi bezbjednost. Korišćenje telefona za volanom nije samo lični rizik, to je prijetnja svima oko nas. Zato ćemo uvijek koristiti svoj glas i uticaj da promovišemo odgovorno ponašanje“, dodaju iz kompanije m:tel.

Veliku podršku ovoj kampanji, kao i prethodnih godina, daju i mediji širom Republike Srpske, koji su ustupili medijski prostor kako bi se poruka kampanje čula što dalje i što jasnije. Svoj doprinos ovoj kampanji dali su: RTRS, BN TV, TV K3, Herceg TV, RTV Gradiška, Nezavisne novine, Euro Blic, Info Media Group, Glas Srpske, Srna, Mondo, Capital.ba, Minimagazin.info, Seesrpska.com, Ultra.ba, Kontakt radio, NES radio, Pop FM radio, UNO radio, BIG radio, Radio Džungla, Banjaluka.net, Banjaluka.com, Katera.news, Agencija Spektar, World of Speed, Global Media, Optimum Solutions, Led Euro Media, MP Media Group, RS Consulting & Trade, Metromedia, Nova Oprema.

Ostavljanje telefona dok vozimo nije samo preporuka, već odgovornost prema sebi, djeci na ulicama i svim učesnicima u saobraćaju.