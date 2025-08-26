logo
Savršen spoj snage i stila u pametnom telefonu - potraži ga u m:tel ponudi

Autor Dušan Volaš
Duplo više neta i uređaji na rate

Savršen spoj snage i stila u pametnom telefonu - potraži ga u m:tel ponudi Izvor: m:tel

Želiš li da stvaraš glamurozne selfije, snimaš savršene kadrove ili ti jednostavno treba pouzdan telefon za svakodnevne potrebe?

Iz m:tel ponude predstavljamo tri prijedloga za tvoj novi telefon, Huawei Nova 12 SE, Xiaomi Redmi Note 14 Pro i ZTE Blade V70 Vita spremni su da savršeno prate tvoj ritam i ponude ti moćne opcije na velikom ekranu.

Sa elegantnim Star Orbit Ring dizajnom i OLED FullView ekranom, Huawei nova 12 SE izgleda jednako spektakularno kao i fotografije koje snima. Portretnom trostrukom kamerom od 108 MP i prednjom kamerom visoke rezolucije od 32 MP snimićeš zapanjujuće slike samo jednim dodirom.

Sjajni Redmi Note 14 Pro model definitivno zaslužuje tvoju pažnju. Nevjerovatna trostruka kamera od 200 MP sa optičkom stabilizacijom slike, napredne AI funkcije za uklanjanje neželjenih objekata i proširivanja pozadine daće ti moćne funkcionalnosti, ranije rezervisane isključivo za premijum uređaje.

Ako se odlučiš za ZTE Blade V70 Vita, imaćeš moderan telefon koji ti nudi kvalitetne performanse, više nego dovoljno memorije i trostruku kameru, uz vrlo pristupačnu cijenu. Posebno zanimljiv učenicima, početnim ili starijim korisnicima, ovaj model nudi sve što ti je potrebno za glatko obavljanje svih zadataka.

Svoj novi telefon spoji sa odabranim m:tel Pretplata tarifama i uživaj u duplim gigabajtama mobilnog interneta! Izaberi Pretplata Plus sa 10 GB, Pretplata Plus NET ili Pretplata Top sa 50 GB, Pretplata Max sa 100 GB ili Pretplata Premium tarifu sa 200 GB mobilnog interneta svakog mjeseca.

Za više informacija posjeti www.mtel.ba ili pozovi 0800 50 000.

