m:tel TV preporuke: Ovo je sadržaj koji vrijedi pogledati

U petak, 22. avgusta u 22.15 časova na TV B92 možete pogledati izuzetno napet triler „Mafijaši starog kova“.

Triler prati dva prijatelja, „penzionisana“ kriminalca, čija želja za krađom i ludim provodom nikako ne prestaje. Kada jedan od njih izađe iz zatvora nakon izdržavanja dugogodišnje kazne, odlučuju se za još jedan posljednji ludi provod...

Uloge: Al Paćino, Kristofer Voken, Alan Arkin

TV kanal HBO 2 nam donosi dramsku komediju „Jadna stvorenja“, a na programu je u subotu, 23. avgusta u 20.50 časova.

Nevjerovatna priča o Beli Bakster (Ema Stoun), mladoj ženi koju je oživio briljantni i dokazani naučnik. U potrazi za svjetovnošću koja joj nedostaje, Bela kreće na uzbudljivu avanturu širom kontinenata. Oslobođena predrasuda svog vremena, Bela je odlučna u svom cilju da se bori za jednakost i oslobođenje.

Film „Riječi“ je drama u kojoj mladi pisac Rori Jansen, koji je na vrhuncu svog književnog uspjeha, otkriva visoku cijenu koju mora da plati za krađu tuđeg djela.

Ponedjeljak, 25. avgust u 16.35 časova na FilmBox Premium.

Kad Rori Jansen (Bredli Kuper) objavi svoj prvi roman, to je onaj rijedak, jedinstveni događaj što literarni svijet i javnost obori s nogu. Prijatelji ga zdušno preporučuju, kritika diže u nebesa i jednostavno je posvuda; od književnih klubova, aviona do univerzitetskih kampusa. Harizmatičan, talentovan, inteligentan, čini se da mladi autor ima sve: divan život, krasnu suprugu , svijet mu je pod nogama- i sve to zbog njegovih riječi. Ali čije su to riječi? I na kraju, čija je priča?

Televizijski kanal Pink Action nam zakazuje druženje uz fenomenalnu kriminalističku dramu „Igra novca“, u utorak, 26. avgusta u 15 časova.

Li Gejts je vrhunski televizijski voditelj koga je sopstvena emisija o finansijama pretvorila u čudotvorca Vol Strita. Međutim, pošto svima preporuči kupovinu visoko-tehnoloških dionica koje misteriozno propadnu, bijesni investitor dolazi u studio i uživo pred kamerama kao taoce uzima Gejtsa i ekipu iza kamere predvođenu vrhunskom producentkinjom Peti Fan. Dok se sve odvija u pravom vremenu, Gejts i Fan moraju da pronađu način kako da prežive i istovremeno razotkriju istinu iza velike laži koju krije igra novca...

