15 godina dio života mladih: Veliki jubilej Sportskih igara mladih u BiH

Kompanija m:tel prijatelj najljepše sportske priče

Izvor: m:tel PR/Sportske igre mladih

U Sarajevu je svečano obilježeno 15 godina Sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini, najveće sportsko-amaterske manifestacije u regiji koja okuplja djecu i mlade kroz igru, druženje i fer-plej.

Jubilarna sezona donijela je pravi sportski spektakl - kroz više od 50 gradova takmičilo se preko 71.000 mališana. Program je obogaćen atraktivnim događajem All Star Sports Day, održanim ispred Sarajevo City Centra, dok je u svečanoj atmosferi Vijećnice Željko Obradović proglašen novim ambasadorom Sportskih igara mladih.

Nakon Sarajeva, Sportske igre mladih selе se u Split, grad u kojem su prije 29 godina Igre i započele - a tamo će do 27. avgusta više od 800 državnih prvaka iz BiH, Srbije, Hrvatske i Slovenije odmjeriti snage u 10 različitih sportova, a spektakl zaključiti svečanom ceremonijom na splitskoj Rivi.

Sportske igre mladih u BiH već 15 godina predstavljaju najljepšu priču koja promoviše prijateljstvo, zdrav način života i zajedništvo među djecom i mladima, a upravo ti ideali su vrijednosti koje i m:tel prepoznaje i podržava.

Kompanija m:tel, kao članica Telekom Srbija grupe, ponosni je prijatelj ove najljepše sportske priče u BiH.