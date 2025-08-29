m:tel TV preporuke: Vaš vodič kroz filmove i serije

Uživajte u odabranim naslovima

Izvor: m:tel

Zasnovan na nevjerovatnoj istinitoj priči, film „Neočekivani anđeli“ prati Šeron (Hilari Svonk), borbenu frizerku bez novca iz malog mjesta u Kentakiju, koja otkriva novi smisao života kad upozna Eda (Alan Ričson), udovca koji se svojski trudi da obezbijedi svoje dvije kćerke. Ovu biografsku dramu možete pogledati u subotu, 30. avgusta u 19.07h na HBO 2.

Pošto Edova najmlađa kćerka čeka na transplantaciju jetre, Šeron odlučuje da pomogne ovoj porodici i čini sve što može. Ovo je inspirativna priča o vjeri, svakodnevnim čudima i običnim anđelima.

U nedjelju, 31. avgusta 2025. godine na TV PRVA, preporučujemo ratnu dramu „Greben spasa“ u 23.15 časova.

Izvor: m:tel

U proljeće 1945. godine, američke vojne snage su se susrele s najvažnijom i najopasnijom borbom na Pacifiku, međutim jedan vojnik se posebno istakao. To je bio Dezmond T. Dos koji je odbio da nosi oružje i ubija ljude. Zato je vojsku služio kao nenaoružani medicinar i spasio živote mnogih bez da je ispalio i jedan metak.

Režija: Mel Gibson

Uloge: Tereza Palmer, Endrju Garfild

Izvor: m:tel

„Matorani 2“ je još jedna komedija koja nastavlja da prikazuje život pet starih prijatelja i njihovih porodica. Leni se vraća u rodni grad zajedno sa svojom porodicom. U ovome nastavku matorani će morati da nauče koju lekciju od svoje djece... TV AMC, ponedjeljak, 1. septembar u 20.25 časova.

U ovom drugom okupljanju starih prijatelja, Leni se doseli s porodicom u isti gradić u kojem je odrastao. Sada odrasli uče od djece na dan zloglasno prepun iznenađenja: posljednji dan škole. Zvjezdana glumačka postava „Matorana“ vraća se po još jednu dozu ljetnog smijeha.

Izvor: m:tel

Robert De Niro tumači glavnu ulogu u još jednoj fenomenalnoj komediji „Rat sa djedom“, koja će biti emitovana u utorak, 2. septembra u 20 časova na TV Pink Premium.

Učenik šestog razreda Peter uglavnom je prosječan klinac - voli igrati video-igre, družiti se s prijateljima i svoj voljeni par patika „Air Jordan“. Međutim, kad se njegov djed Ed preseli kod njih, dječak je prisiljen odreći se svoje najdragocjenije imovine: svoje spavaće sobe. Ne želeći dopustiti takvu nepravdu, Peter smišlja niz sve složenijih podvala kako bi istjerao uljeza, ali djed Ed neće se predati bez borbe. Uskoro prijateljski borci započinju rat s urnebesnim posljedicama.

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.