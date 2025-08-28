S m:GO aplikacijom spremni ste za put!

Aplikacija koja putuje s vama kao vaš lični pomoćnik

Izvor: m:tel

m:GO aplikacija je s vama gdje god da ste odlučili putovati ovoga ljeta! Ona će vam u nekoliko klikova, između ostalog, riješiti pitanje parkinga, ali i obezbijediti roming gdje god da se nalazite, jer je dizajnirana tako da vam olakša svakodnevicu.

Putujete po BiH ili ste se zaputili u Srbiju ili u Crnu Goru? Plaćanje parkinga putem m:GO aplikacije vam je omogućeno u skoro svim gradovima BiH, Srbije i Crne Gore. I za to vam ne treba sitan novac, brojevi telefona, poruke i briga da li ste unijeli pravi broj zone. Sa m:GO aplikacijom parking plaćate direktno iz aplikacije - brzo, jednostavno i bez stresa.

A, kad ste već na putu i van zemlje, naravno da želite ostati povezani bez stresa oko računa za telefon. m:GO vam omogućuje da veoma jednostavno i povoljno kupite roming tarifnu opciju za vašu izabranu destinaciju.

m:GO nije samo alat, već vaš digitalni saputnik koji vas povezuje, štedi vam vrijeme i novac. Uz intuitivan dizajn i korisne funkcionalnosti, postaje neizostavni dio vaše svakodnevice, jer putem aplikacije možete i pratiti stanje vašeg računa, platiti račun, poslati nekom dopunu, dokupiti potrebnu količinu interneta, a tu imate i telefonski imenik, te kontakt sa m:tel službama za prijavu smetnji ili kontakt-centar…

Ako još nemate ovu aplikaciju, preuzmite je potpuno besplatno na App Store-u, Google Play Store-u ili AppGallery-ju i uvjerite se sami - kada sve funkcioniše jednostavno, imate više vremena za ono što vam je zaista važno.

Za sva pitanja u vezi sa m:GO aplikacijom ili opcijama za parking i roming tarifnim opcijama pozovite korisnički servis na 0800 50 000.

(m:tel)