Počinje Evropsko prvenstvo u košarci: Direktni prenosi na Arena Sport TV kanalima

Dostupno na m:tel TV platformama

Izvor: Depositphotos

Evropsko prvenstvo u košarci, bez dileme, ovog ljeta je sportski događaj broj jedan, a igra se od 27. avgusta do 14. septembra 2025. godine.

Eurobasket 2025 igra se u četiri zemlje domaćina, a to su Kipar, Finska, Poljska i Letonija. U ove četiri zemlje igraće se utakmice grupne faze, dok će letonska prestonica Rigabiti poprište i druge faze turnira sve do kraja. Na prvenstvu učestvuje ukupno 24 reprezentacije podijeljene u četiri grupe sa po šest ekipa.

Voljom žrijeba je košarkaška reprezentacija Srbije, koja je po mnogima favorit na ovom takmičenju, završila u grupi A , u kojoj je Letonija kao jedan od četiri domaćina, kao i Turska, Češka, Estonija i Portugal. Reprezentacija Srbije prvu utakmicu igra već u srijedu, 27.8. u 20.15 časova protiv Estonije uz direktan prenos na Arena Sport 1.

Bosna i Hercegovina će na Eurobasketu biti smještena u grupu C sa Grčkom, Kiprom, Gruzijom, Italijom i Španijom. Košarkaši BiH na teren izlaze u četvrtak, 28. avgusta u 17.15 časova. Snage će odmjeriri sa reprezentacijom Kipra, i ovu utakmicu možete pratiti u direktnom prenosu na Areni Sport 1 TV kanalu.

Sve utakmice ovog prvenstva pratite putem m:tel IPTV, m:SAT ili ON TV platformi na kanalima Arena Sport. Spremite se za spektakl, jer nam stiže uzbudljivo košarkaško ljeto.