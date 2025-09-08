Nova era stila - Huawei Pura 80 Pro u m:tel ponudi sa poklonom

Uz vrhunski Huawei Pura 80 Pro izaberite Huawei Watch GT4 po vlastitom izboru

Modna ikona i tehnološki predvodnik nove generacije, Huawei Pura 80 Pro donosi mnogo razloga da postane vaš sljedeći izbor.

Elegantni dizajn sa glaziranom teksturom i prepoznatljivim forward simbolom sa sunčevim zrakama koje označava napredak i inovativnost, spaja se sa pravom zvijezdom ovog modela - revolucionarnom kamerom sa 1-inčnim senzorom, koja se lako nosi sa svim izazovima i otvara nove mogućnosti za stvaranje vrhunskih fotografija.

Sistem trostrukih kamera donosi oštrinu i svjetlost bez premca za nevjerovatno detaljne snimke, otkriva skrivene ljepote pomoću Ultra Lighting makro telefoto kamere dok Ultra Chroma kamera unapređuje svaki objektiv za zapanjujuću preciznost boja. Noćni HDR video, uz AI Cinematic Engine, pretvara tamu u pravi spektakl gdje svaka scena oživljava, od najdubljih sjenki do najsvjetlijih detalja.

Huawei Pura 80 Pro koristi drugu generaciju Kunlun stakla na svom ekranu. Ovaj dodatak čini uređaj 20 puta otpornijim na padove, ogrebotine i različita spoljašnja oštećenja.

Impresivni 6,8-inčni LTPO OLED ekran donosi pravi spektakl boja i svjetlosti, na njemu uživajte u sadržaju čak i pod jakim svjetlom, zahvaljujući HUAWEI X-True Display™ tehnologiji i nevjerovatnih 3.000 nita maksimalne svjetline.

Moćni Huawei Pura 80 Pro donosi snagu vrhunskog procesora i mnogo memorije, podržan je dugotrajnom baterijom i fantastično brzim punjenjem. Uz naprednu AI tehnologiju i niz pametnih funkcija, kao i zabavne teme poput Emoji Crush i Symbol Stickers, ovaj telefon omogućava da svom stilu dodate i lični pečat.

Budite dio nove generacije, odaberite savršeni Huawei Pura 80 Pro iz m:tel ponude i uživajte u posebnom poklonu - vrhunskom pametnom satu Huawei Watch GT4 po vlastitom izboru!

