Gledajte vrhunsku košarku – m:tel donosi Eurobasket direktno u vaš dom

Evropsko prvenstvo u košarci, centralni sportski događaj ove godine, polako ulazi u sam finiš grupne faze takmičenja. Prema svemu viđenom, kao favoriti za osvajanje evropskog zlata izdvojile su se selekcije Srbije, Njemačke, Turske i Francuske.

Poslije četvrtog kola definitivno je jasno da će Srbija protiv Turske u slučaju pobjede grupu završiti kao prva, a u slučaju poraza biće druga. Selekcija BiH će u posljednjem kolu igrati protiv Gruzije a u tom susretu će košarkašima BiH biti potrebna pobjeda kako bi prošli u osminu finala.

Tokom Eurobasketa, svi ljubitelji košarke mogu uživati u svojim domovima uz Arena Sport kanale i svoje omiljene timove. Uz funkcionalnosti moderne televizije, premotavanje, pauziranje, snimanje i gledanje propuštenog sadržaja, koje su sada dostupne i na Arena Sport kanalima, ovog mjeseca uz m:tel TV pakete donosimo vam i posebnu ponudu vrhunskih televizora na rate:

• HISENSE 58A6N (Smart) – rata 38 KM

• JVC LT-43VA3300 (Android) – rata 23 KM

• SONY 55X75WL (Google TV) – rata 65 KM

Gledajte vrhunsku košarku sa stilom i fleksibilnošću. Pred nama su nova košarkaška uzbuđenja!

