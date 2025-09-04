m:tel BIZ tarife - Najbolja BIZ ponuda do sada

Trostruke gige u odabranim tarifama

Izvor: mtel

Pouzdana komunikacija je temelj svakog uspješnog biznisa, zato unaprijedite vaše poslovanje uz m:tel BIZ tarife koje su stvorene da prate vaš tempo.

Uz m:tel BIZ tarife dobijate:

• Do tri puta više mobilnog interneta u odabranim tarifama

• Razgovore bez ograničenja sa kolegama unutar VPN grupe

• Bogatu ponudu BIZ dodataka i vrhunske telefone na rate

Nove BIZ tarife donose vam slobodu komunikacije unutar poslovne grupe, više mobilnog interneta, poruka i razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH, kao i u romingu na području Zapadnog Balkana uz mjesečne pretplate od 13,00 do 130,00 KM.

Za više informacija kontaktirajte nas putem broja 0800 50 300 ili putem vašeg m:tel predstavnika i izaberite BIZ tarifu koja idealno odgovara potrebama vašeg poslovanja.