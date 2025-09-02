logo
m:tel stipendira desetoro djece i mladih sa Kosova i Metohije

Autor Nikolina Damjanić
0

Kako je i do sada u više navrata pomogla Dnevnom centru „Podrži me - 9. januar“ u Kosovskoj Mitrovici, kompanija m:tel je ovoga puta odlučila da stipendira desetoro djece s Kosova i Metohije, u saradnji sa Odborom za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banjaluke.

Mtel stipendija za djecu sa kosova i metohije Izvor: mtel

Riječ je o djeci i mladima iz višečlanih, socijalno ugroženih porodica, samohranih ili nezaposlenih roditelja, porodica sa jednim primanjem, među kojima su i djeca sa poteškoćama u razvoju i djeca sa zdravstvenim problemima, a koja će od avgusta mjeseca 2025. godine primati mjesečnu stipendiju od m:tel-a.

Ova vrsta saradnje dogovorena je prilikom posjete djece s Kosova i Metohije kompaniji m:tel, kada ih je u prostorijama kompanije ugostila generalna direktorka Jelena Trivan, u mjesecu junu ove godine.

Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji zahvalio je kompaniji m:tel i generalnoj direktorki Jeleni Trivan, što je izrazila volju i želju da se pridruži ovoj humanitarnoj akciji, putem koje djeci s tih prostora pomažu već 10 godina.

Humanost ne poznaje granice, a kompanija m:tel je pravi dokaz istinske brige za ljude i zajednicu.

