Da li vaš mobilni telefon ima 4G karticu?

Zamijenite svoju karticu potpuno besplatno u m:telu-u

Izvor: mtel

Kako se 3G mreže širom Evrope i svijeta gase, te kako 4G mreže nude brži, stabilniji i pouzdaniji internet, bolji kvalitet poziva, bolju mrežnu pokrivenost i uopšte kvalitetnije iskustvo korišćenja mobilnih usluga, kompanija m:tel svojim korisnicima nudi besplatnu zamjenu postojećih 3G SIM kartica za 4G verziju.

Gašenje 3G mreže globalni je trend koji ubrzava prelazak na savremenije mreže četvrte generacije (4G) i sve popularnije 5G tehnologije. Sa isključenjem 3G mreža, korisnici koji nemaju 4G SIM karticu mogli bi se suočiti sa prekidima usluge ili potpunim gubitkom mrežne povezanosti u inostranstvu.

Kompanija m:tel poziva svoje korisnike da zamjenu izvrše što prije, i to potpuno besplatno na m:tel prodajnim mjestima. A, razlozi zašto to učiniti već danas su:

Kvalitetnija komunikacija: 4G mreža pruža znatno bržu i stabilniju vezu za pozive, internet i poruke.

Pouzdanost na putovanjima: Kako mnoge zemlje već ne podržavaju 3G, zamjena SIM kartice osigurava da ostanete povezani bilo gdje u Evropi i svijetu.

Dugoročna podrška: nove generacije mreža su budućnost mobilne tehnologije, a m:tel kontinuirano širi njihovu pokrivenost i kapacitete.

Da li vaš mobilni telefon posjeduje 4G karticu jednostavno možete provjeriti i putem m:GO aplikacije, u sekciji Roming opcije.

Za sve dodatne informacije ili potrebnu podršku možete da pozovete m:tel korisnički centar, dostupan 24 sata putem broja 0800 50 000.