AI magija, savršeni uređaji i poklon - uz HONOR telefone stiže i tablet!

Odaberite HONOR 400, HONOR 400 Pro ili HONOR Magic7 Pro i dobićete HONOR tablet na poklon

Izvor: mtel

Upoznajte HONOR telefone koji nude više i iskustvo iznad očekivanog, uz koje vas u m:tel ponudi čeka vrijedan poklon.

HONOR 400 serija

Na ekranima telefona HONOR 400 serije stiže budućnost mobilne fotografije, sa fantastičnim kamerama i uz sjajnu AI podršku.

Popularna HONOR 400 serija nudi narednu generaciju AI fotografije sa funkcijama AI Image to Video koja pretvara statične slike u kratke video zapise i AI Erase Passer-by koja uklanjanja neželjene objekte sa fotografija.

Oba modela imaju impresivnu glavnu kameru od 200 MP, snažnu AI podršku i prednju kameru od 50 MP za nevjerovatne selfije, dok HONOR 400 Pro dodatno oduševljava i telefoto kamerom od 50 MP.

Izaberite HONOR 400 ili HONOR 400 Pro iz m:tel ponude i na poklon ćete dobiti odlični HONOR Pad X7 tablet.

HONOR Magic7 Pro

Vodeći model, HONOR Magic7 Pro naprosto dominira svojim mogućnostima. Prelijepi dizajn inspirisan kosmosom osvaja na prvi pogled, a AI kamera i 200 MP telefoto zum približavaju vam svijet na način koji do sada niste doživjeli.

Sa najmoćnijim procesorom današnjice, HONOR Magic7 Pro donosi brzinu i snagu koje prate svaki vaš korak a sve na raskošnom fantastičnom ekranu, za očaravajuće korisničko iskustvo. Birajte stil, snagu i tehnologiju, uz ovaj model iz m:tel ponude dobićete i savršeni

HONOR Pad X9a tablet na poklon.

Ne propustite fantastičnu priliku da uz novi telefon dobijete i tablet na poklon!

Požurite jer ova ponuda traje do kraja avgusta ove godine ili do isteka zaliha!

Kupovinom odabranih HONOR uređaja ostvarujete pravo na poklon, uz obaveznu registraciju na www.honorregistracijapoklona.ba najkasnije do 14. 09. 2025. godine.

Za više informacija pozovite 0800 50 000 ili posjetite www.mtel.ba.