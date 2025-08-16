m:tel dobio dozvolu za izdavanje elektronskog novca

Ulazak u novu eru digitalnih usluga

Izvor: mtel

Kompanija m:tel nastavlja strateški razvoj u pravcu digitalne transformacije i inovacija, šireći svoj portfolio usluga kako bi korisnicima ponudila još više pogodnosti i savremenih rješenja. Ovaj pravac razvoja potvrđen je dobijanjem dozvole za izdavanje elektronskog novca od strane Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Ova dozvola otvara mogućnost da m:tel, pored izdavanja elektronskog novca, obavlja i druge povezane poslove, platne usluge i djelatnosti u skladu sa Zakonom o elektronskom novcu. Time se postavljaju temelji za uvođenje usluga koje će mobilni telefon pretvoriti u mobilni novčanik i mobilnu prodavnicu - mjesto za jednostavnu, sigurnu i brzu kupovinu digitalnih roba i usluga.

„Dobijanjem ove dozvole napravili smo važan iskorak ka budućnosti našeg poslovanja. Naš cilj je da tehnologiju stavimo u službu ljudi - da im mobilni telefon postane glavni alat za plaćanja, kupovine i druge digitalne transakcije, na način koji štedi vrijeme i olakšava svakodnevicu“, poručuju iz kompanije m:tel.

U narednom periodu, m:tel će korisnicima postepeno uvoditi nove servise zasnovane na elektronskom novcu, prateći svjetske trendove i kreirajući rješenja koja moderni način života čine jednostavnijim i dostupnijim svima.