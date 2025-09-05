m:tel vam predstavlja nove Pretplata tarife

Uz Pretplata Standard i Standard Net za 15,99 KM mjesečno, dobijate sjajnu kombinaciju bonusa za komunikaciju po vašoj mjeri

Izvor: mtel

m:tel je ovog mjeseca proširio svoju ponudu Pretplata tarifa i uveo dvije nove tarife. Pretplata: Standard će vam pružiti bonuse za duge razgovore, a Pretplata Standard Net je savršen izbor za sve kojima je internet na prvom mjestu.

Bez obzira da li više volite razgovore ili surfovanje, nove Pretplata tarife nude odlične mjesečne bonuse po cijeni od 23 KM, odnosno 15,99 KM uz popust*.

Pretplata Standard donosi: 300 minuta za pozive prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH i u romingu regiona Zapadnog Balkana, 300 poruka prema svim mobilnim mrežama u BiH, 100 poruka u romingu regiona Zapadnog Balkana, 1 GB mobilnog interneta u mreži m:tel-a i u romingu u regionu Zapadnog Balkana, kao i mogućnost dodavanja „Prijatelj broja“.

Pretplata Standard Net uključuje: 120 minuta za pozive prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH i u romingu regiona Zapadnog Balkana, 120 poruka prema svim mobilnim mrežama u BiH, 100 poruka u romingu regiona Zapadnog Balkana, te 6 GB mobilnog interneta u mreži m:tel-a i u romingu u regionu Zapadnog Balkana.

Uz ove kao i sve ostale Pretplata tarife, korisnici imaju mogućnost kupovine mobilnih telefona na rate iz bogate m:tel ponude uređaja.

*Popust na pretplatu važi za korisnike koji se odluče za zaključivanje ugovora na minimalno 24 mjeseca. Popust se primjenjuje i prilikom kupovine uređaja iz Top ponude.