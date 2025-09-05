Vaš vodič kroz najbolje filmove na kanalima u m:tel TV ponudi

Film “Šifra 999” je akcioni krimi-triler, a možete ga pogledati u subotu 6. septembra u 17.00 časova na TV Pink Action.

Grupa kriminalaca i korumpiranih policajaca se nađe u ozbiljnoj nevolji. Ucjenjuje ih ruska mafija, a mogu ih se riješiti samo ako izvedu nešto, za šta se vjeruje da je ekstremno izazovna pljačka. Koliko god izgledalo nemoguće, na kraju smisle plan: na jednoj strani grada, polovina grupe će isplanirati ubistvo policajca, Krisa Alena, pa dok je policija zauzeta pozivom 999 ("policajac je pogođen"), ostatak grupe policajaca izvešće pljačku. Izgleda kao da će sve uspjeti, dok im Alen, koji je preživio napad, ne uzvrati...

“Posljednja zabavljačica” je dirljiv film o otpornosti, cirkonima i perju, u kojem Pamela Anderson glumi Šeli, glamuroznu plesačicu iz Las Vegasa koja mora planirati svoju budućnost kada se njezina predstava naglo ugasi nakon 30 godina prikazivanja. TV HBO, nedjelja 7. septembra u 20.00 časova

U režiji Džije Kopola i prema scenariju Kejt Gersten, u filmu glume i dobitnica Oskara Džejmi Li Kertis kao Šelina najbolja prijateljica koja u priču donosi svoju jedinstvenu interpretaciju i briljantnost, te Dejv Bautista, Brenda Song, Kirnan Šipka i Bili Lord.

“Vrijeme za ljubav” je romantična drama koju TV STAR Life preporučuje u filmskoj ponudi za ponedjeljak 8. septembra u terminu u 11.05 časova

U svojoj 21. godini, Tim otkriva da može da putuje kroz vrijeme i promijeni ono što se dešava i što se dogodilo u njegovom životu. Njegovo nastojanje da svoj svijet učini boljim osvajajući djevojku ne ispada onako jednostavno kako biste možda očekivali.

Budući da ga je otac uputio da ne koristi svoj prirodni dar za sticanje slave i bogatstva, Tim je svoju pažnju usmjerio na poboljšavanje vlastitog ljubavnog života...

Džoni Dep tumači glavnu ulogu u odličnoj dramskoj komediji „Dnevnici ruma“, koja je na programu u utorak 9. septembra u 22.30 časova na TV FilmBox Extra

Pol Kemp je američki nezavisni novinar koji je prihvatio posao u lokalnim novinama. Njegov problem sa opijanjem dolazi do izražaja u ostrvskoj državici Portoriko u kojoj poštivanje zakona nije baš na najvišem nivou. Kolege sa posla su mu jako slični, svi imaju problem sa alkoholom i drogama. Pol počinje upoznavati ljepote Portorika i načine za zabavu, otkriva da njegovog urednika ne zanima istina o gladi, nedaćama lokalnog stanovništva već isključivo zabava i lijepe stvari koje može skupo prodati.



