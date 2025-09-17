logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zamijenite svoju staru SIM karticu za 4G, potpuno besplatno 1

Zamijenite svoju staru SIM karticu za 4G, potpuno besplatno

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
1

Unaprijedite svoje mobilno iskustvo i ostanite povezani

Zamijenite svoju staru SIM karticu za 4G, potpuno besplatno Izvor: m:tel PR

Kompanija m:tel svim svojim korisnicima omogućava besplatnu zamjenu starih 3G SIM kartica za 4G verziju - i to na svim prodajnim mjestima.

Kako se 3G mreže širom svijeta postepeno gase, a 4G i 5G tehnologije preuzimaju primat, važno je da budete spremni na novu eru mobilne komunikacije.

Nova kartica donosi vam:
• Bolju komunikaciju - uživaćete u jasnijim pozivima, bržem internetu i stabilnoj vezi.
• Opuštena putovanja - mnoge zemlje više ne podržavaju 3G, a 4G kartica garantuje da ćete ostati povezani gdje god da se nalazite.

Putem m:go aplikacije u sekciji Roming opcije brzo i jednostavno provjerite da li već imate 4G karticu, i ako to nije slučaj prošetajte da vama najbližeg m:tel prodajnog mjesta - zamijenite svoju SIM karticu već danas i budite spremni za budućnost mobilne komunikacije!

Za sve dodatne informacije ili pomoć, tu je m:tel korisnički centar, dostupan 24/7 na broju 0800 50 000.

Možda će vas zanimati

Tagovi

m:tel

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

A 5g ,da li će u BiH to ikad zaživeti

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS