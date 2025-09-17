Zamijenite svoju staru SIM karticu za 4G, potpuno besplatno

Unaprijedite svoje mobilno iskustvo i ostanite povezani

Izvor: m:tel PR

Kompanija m:tel svim svojim korisnicima omogućava besplatnu zamjenu starih 3G SIM kartica za 4G verziju - i to na svim prodajnim mjestima.

Kako se 3G mreže širom svijeta postepeno gase, a 4G i 5G tehnologije preuzimaju primat, važno je da budete spremni na novu eru mobilne komunikacije.

Nova kartica donosi vam:

• Bolju komunikaciju - uživaćete u jasnijim pozivima, bržem internetu i stabilnoj vezi.

• Opuštena putovanja - mnoge zemlje više ne podržavaju 3G, a 4G kartica garantuje da ćete ostati povezani gdje god da se nalazite.

Putem m:go aplikacije u sekciji Roming opcije brzo i jednostavno provjerite da li već imate 4G karticu, i ako to nije slučaj prošetajte da vama najbližeg m:tel prodajnog mjesta - zamijenite svoju SIM karticu već danas i budite spremni za budućnost mobilne komunikacije!

Za sve dodatne informacije ili pomoć, tu je m:tel korisnički centar, dostupan 24/7 na broju 0800 50 000.