Novak Đoković i Karlos Alkaras u borbi za finale US Opena

Direktan prenos na Eurosportu

Izvor: m:tel

Srpski teniser Novak Đoković igraće protiv španca Karlosa Alkaraza polufinalni meč US Opena. Meč počinje oko 21 čas po našem vremenu u petak, 5. septembra.

Ovo je posljednji grend slem u sezoni. Đoković vodi u međusobnim okršajima sa 5-3. Drugo polufinale zakazano je takođe u petak, a Janik Siner i kanađanin Feliks Ože-Alijasim će odmjeriti snage u 19 časova po lokalnom, odnosno 1.00 ujutru (petak na subotu) po našem vremenu. Oba meča možete pogledati u direktnom prenosu na Eurosportu.

Najbolje sportske sadržaje gledajte putem m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a bilo gdje u BiH.