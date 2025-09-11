Bezbjedna vožnja počinje prije nego što upalimo auto: „Ostavi telefon dok voziš!“

Kompanija m:tel i ovog septembra kroz društveno odgovornu kampanju „Ostavi telefon dok voziš!“ podsjeća na važnost bezbjednosti u saobraćaju.

Kampanja, koja se već čitavu deceniju unazad sprovodi u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza Republike Srpske, Agencijom za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske i Auto- moto savezom Republike Srpske, ove godine ponovo stavlja akcenat na odgovorno ponašanje vozača, s posebnim fokusom na korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje.

Kada govorimo o bezbjednosti u saobraćaju, najčešće razmišljamo o tome šta radimo dok smo već za volanom - da li poštujemo ograničenje brzine, gledamo li retrovizore, da li su djeca pravilno vezana. Ali ono o čemu se manje govori, a što je jednako važno, jeste - šta smo uradili prije nego što smo uopšte krenuli!

Savremeni život nas je naučio da se u pokretu bavimo hiljadu stvari odjednom.

Uključimo auto, krenemo, pa tek onda tražimo adresu na navigaciji, puštamo muziku, provjeravamo poruke koje su stigle dok smo se spremali. Nekad i uzmemo telefon „samo na sekundu“, da odgovorimo na poruku koja djeluje hitno. A upravo ta sekunda, tih nekoliko metara vožnje bez stvarne pažnje, može nas koštati više nego što slutimo.

Bezbjedna vožnja ne počinje na raskrsnici ili semaforu. Počinje kod kuće, u dvorištu, na parkingu - onog trenutka kada sjednemo za volan i odlučimo da prvo završimo sve što bi moglo da nas ometa. Da unesemo adresu u navigaciju dok smo još parkirani.

Da odaberemo plejlistu ili podkast unaprijed. Da ugasimo obavještenja i uključimo režim „ne ometaj“. Nema poruke koja ne može sačekati nekoliko minuta!

Ako ne možete da odolite da pogledate ekran - sklonite ga. Na dohvat ruke znači i na dohvat pogrešne odluke.

Priprema za vožnju možda ne traje ni pun minut, ali taj minut pravi razliku. Ne zato što je zabranjeno koristiti telefon, već zato što znamo da svaki naš pokret i svaka misao treba da bude usmjerena samo na jedno - na bezbjedan dolazak svih koji su u vozilu, i onih koje sretnemo na putu.

Jer… telefon može da sačeka. Život ne.

m:tel, upravo kao telekomunikaciona kompanija, i ovoga puta želi jasno da poruči: nijedan poziv, niti jedna poruka nisu važniji od života.

