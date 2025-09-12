m:tel TV preporuke: Sve što želite gledati na jednom mjestu

m:tel preporuke za filmove koje možete pogledati naredne sedmice

Izvor: Promo

U napetom akcionom trileru "Pad Olimpa", bivši pripadnik specijalnih jedinica Majk Bening morao je zbog posljedica tragične nesreće u kojoj su učestvovali sam predsjednik i prva dama SAD-a napustiti mjesto predsjedničkog tjelohranitelja. TV PRVA, petak 12. septembra tačno u ponoć.

Međutim, u trenutku kad teroristi preuzimaju Bijelu kuću, Bening se nađe zarobljen unutar njenih zidova. Nema drugog izbora već da se bori protiv moćno naoružanog neprijatelja kako bi spasio predsjednika i spriječio izbijanje opšteg ratnog stanja.

Uloge: Džerard Batler, Aron Ekhart, Morgan Frimen

Izvor: Promo

Televizijski kanal Cinemax je u filmsku ponudu uvrstio fenomenalno dramsko ostvarenje „Sjećanje“, koje je na programu u subotu, 13. septembra u 16.40 časova.

Silvija (Džesika Čestejn) je socijalna radnica koja vodi jednostavan i strukturisan život: njena kćerka, njen posao, njeni sastanci. Ovo se mijenja kad je Sol (Piter Sarsgard) otprati kući sa proslave godišnjice mature. Njihov iznenadni susret će imati duboki uticaj na oboje dok otvaraju vrata prošlosti.

U filmu „Vitezovi Alta“, spektakularnoj dramskoj priči, scenarista pripovijeda o preoblikovanju mafijaških struktura u SAD. TV HBO 3, nedjelja, 14. septembra u 23.30 časova.

Izvor: Promo

"Vitezovi Alta" prati dvojicu najozloglašenijih njujorških šefova organizovanog kriminala, Frenka Kostela i Vita Đenovezea, dok se nadmeću za kontrolu nad gradskim ulicama. Nekad su bili najbolji prijatelji, ali zbog sitnih ljubomora i niza izdaja oni dolaze u smrtonosni sukob koji će zauvijek preoblikovati mafiju (i Ameriku).

Ponedjeljak, 15. septembar, Pink Thriller nam je priredio još jednu kriminalističku dramu, film „Detroit“.

Izvor: Promo

Dvije noći nakon što je izbila pobuna u Detroitu 1967. godine, izvještaj o pucnjavi podstakao je lokalnu i državnu policiju da zauzmu jednu od zgrada motela Algiers. Do jutra su vatrenim oružjem ubijena trojica nenaoružanih mladića, a još je nekolicina muškaraca i žena brutalno pretučena...

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a posjetite LINK.