Počinje Liga Evrope u fudbalu: Direktni prenosi na Arena Sport TV

Ovih dana počinju najuzbudljivija fudbalska takmičenja u Evropi - Liga šampiona, Liga Evrope i Konferencijska ligi. Kada je riječ o Ligi Evrope, naredna dva dana na rasporedu je 1. kolo ligaške faze u ovom prestižnom takmičenju.

Arena Sport će direktno prenositi utakmice Crvena zvezda - Seltik (srijeda, 21.00, Arena 1 Premium) i Nica - Roma, koja se igra takođe u srijedu od 21 čas uz prenos na Arena Sport 4 TV kanalu. Dan kasnije, u četvrtak, od 21 čas se sastaju Aston Vila - Bolonja (Arena 1 Premium) i Salcburg - Porto (Arena Sport 2).

Na kanalima Arene Sport moći ćete da gledate u direktnom prenosu i druge utakmice evropskih fudbalskih liga, kao i preglede svih utakmica.

Gledajte najbolje sportske sadržaje putem m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a bilo gdje u BiH.