Izaberite Honor, Xiaomi ili iPhone iz nove m:tel ponude

Izvor: m:tel

Honor X6C

Telefon koji nudi više, Honor X6C donosi odličnu vrijednost za svoju cijenu - snažnu bateriju, 50 MP kameru i AI podršku za savršene fotografije. Idealan je za mlađe korisnike, studente i sve koji žele kvalitetan telefon s jakom baterijom, dovoljno memorije i modernim ekranom. Sa dodatnom otpornošću na padove i vodu Honor X6C je stvoren da bude izdržljiv i pouzdan u svim uslovima.

Xiaomi Redmi 15C

Sjajan izbor za aktivne korisnike, Xiaomi Redmi 15C nudi moćnu bateriju od 6000 mAh i brzo punjenje od 33W za dugotrajan rad. Veliki ekran od čak 6,9 inča sa Gorilla Glass zaštitom, čini ga odličnim za čitanje, rad i uživanje u sadržaju. Sa dvostrukom AI kamerom od 50 MP zabilježite sve važne trenutke na najbolji način a 256 GB interne memorije pružiće vam dovoljno prostora za sve fotografije, snimke i aplikacije.

iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max

Pravi kraljevi tehnologije, iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max donose vam vrhunac inovacije i moćne performanse koje su dodatno unaprijeđene Apple Intelligence podrškom i naprednim AI rješenjima koje podižu korisničko iskustvo na novi nivo.

Objedinjena snaga i elegancija u titanijumskom dizajnu, iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max nude iskustvo profesionalnog studija i zadivljujuću kvalitetu snimanja. Njihov napredni sistem kamera predvodi 48 MP Fusion glavna kamera koja donosi 4K Dolby Vision video pri 120 fps sa fantastičnim detaljima, dok telefoto i 48 MP Ultra Wide objektiv omogućavaju da zabilježite svaki kadar iz savršene perspektive.

Svoj novi telefon spojite sa odabranim m:tel Pretplata tarifama i uživajte u duplim gigabajtama mobilnog interneta! Izaberite Pretplata Plus sa 10 GB, Pretplata Plus NET ili Pretplata Top sa 50 GB, Pretplata Max sa 100 GB ili Pretplata Premium tarifu sa 200 GB mobilnog interneta svakog mjeseca.

