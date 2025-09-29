logo
Vrhunski telefoni sa savršenim poklonima - Xiaomi 15T i 15T Pro iz m:tel ponude

Vrhunski telefoni sa savršenim poklonima - Xiaomi 15T i 15T Pro iz m:tel ponude

Autor Dušan Volaš

Autor Dušan Volaš
0

Inovativne tehnologije i fantastične kamere

Vrhunski telefoni sa savršenim poklonima - Xiaomi 15T i 15T Pro iz m:tel ponude Izvor: m:tel

Nova Xiaomi 15T serija donosi sve što ljubitelji kvalitetne tehnologije žele na svojim mobilnim telefonima: fantastične Leica kamere, moćni hardver i inovacije koje ostavljaju bez daha.

Sjajni Xiaomi 15T nudi Leica glavni senzor od 50 MP, ultra-široku kameru i telefoto senzor sa 2x optičkim zumom za fantastične kadrove, dok prednja kamera od 32 MP garantuje savršen selfi svaki put. Uz 4K HDR10+ video snimanje vaši trenuci postaju prava remek-djela.

Ako želite još više tu je Xiaomi 15T Pro koji pomjera granice fotografije i performansi. Opremljen revolucionarnom Leica 5x Pro telefoto kamerom i naprednim Light Fusion 900 senzorom, donosi nevjerovatne detalje za fotografije nove generacije. Xiaomi 15T Pro nudi 4K video studijskog kvaliteta, sa mogućnostima koje će oduševiti i najzahtjevnije korisnike.

Xiaomi 15T serija nudi najveći i najsvjetlije Xiaomi ekrane sa ultra tankim okvirom i velikom brzinom osvježavanja, koji svako gledanje pretvaraju u doživljaj.

Oba modela sadrže i sjajne inovacije poput Xiaomi Astral Communication tehnologije sa kojom ostajete povezani čak i na nepristupačnim mjestima na kojima nema mobilne mreže ili WiFi-ja.

Koji god model izaberete, dobićete telefon koji pomjera granice za savršeno korisničko isustvo. A tokom promotivnog perioda čeka vas ponuda koju jednostavno ne smijete propustiti!

Kupovinom Xiaomi 15T ili Xiaomi 15T Pro iz m:tel ponude dobićete na poklon Xiaomi OpenWear Stereo bežične slušalice i Xiaomi Watch S3 pametni sat!

Požurite, ova ponuda traje do 15. oktobra ove godine ili do isteka zaliha.

Za više informacija posjetite www.mtel.ba ili pozovite 0800 50 000.

