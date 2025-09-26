m:tel TV preporuke: Jesen donosi odlične filmske naslove

TV PRVA nam već u petak, 26. septembra tačno u ponoć zakazuje druženje uz fenomenalan akcioni triler „Transporter 3“.

Frenk Martin je prisiljen da transportuje Valentinu, kidnapovanu kćerku Leonida Vasiljeva, direktora ukrajinske Agencije za zaštitu sredine, od Marselja, preko Štutgarta i Budimpešte, sve do Odese na Crnom moru. Tokom puta, uz pomoć inspektora Tarkonija, Frenk mora da se suoči sa ljudima koji su ga primorali da prihvati posao, agentima koje šalje Vasiljev da ga presretnu i Valentininom potpunom nesaradnjom. Uprkos njenom ciničnom odnosu i njegovom otporu, Frenk i Valentina se zaljubljuju jedno u drugo dok bježe iz jedne sumanute i pogubne situacije u drugu.

Uloge: Džejson Statam, Robert Neper, Natalija Rudako

Subota, 27. septembar u 22.15 časova, idealno vrijeme za biranu krimi-misteriju, film „Čistač“ na TV B92.

Tom Katler je bivši policajac koji je opsjednut čistoćom, pa iz tog razloga osniva samostalni posao gdje radi kao čistač mjesta zločina, nakon uviđaja policije.

On ne smatra ovaj posao stresnim ili neobičnim, već sasvim rutinskim. Međutim, kada se nakon jednog posla vraća u kuću kako bi vratio ključ, susreće se sa suprugom žrtve. Ona očigledno ne zna za tragičan slučaj svog supruga, već vjeruje da je nestao i da će ga pronaći. Tom shvata da je i on neposredno umiješan u zataškavanje ubistva, pa zajedno sa svojim bivšim partnerom Edijem Lorenzom kreće u istragu. Ipak, što više ulazi u analizu, ulazi i u probleme opasne po život.

Uloge: Semjeul L. Džekon, Ed Haris, Eva Mendes

Uželjeli ste se dobre akcione komedije? Preporučujemo film „Špijuni“ na TV kanalu AMC, u nedjelju, 28. septembra u 20.05 časova.

Suzan Kuper je u svojim četrdesetima, radi kao analitičarka za CIA-u i skrivena je junakinja najopasnijih misija. Nakon nestanka njenog partnera, ona se dobrovoljno javlja za tajni zadatak i upada u svijet opasne trgovine oružjem.

„Božićni ćupovi“, radni je naslov dramskog ostvarenja koje možete pogledati u ponedjeljak, 29. septembra u 15 časova na Pink Romance.

Novinarka Houp Džensen otkriva izvanrednu tajnu iza fenomena praznika: ćupove pune novca koje su anonimno dodijeljeni ljudima u nevolji.

