Nova generacija je stigla - iPhone 17 u m:tel ponudi!

Doživite novu eru Apple inovacija

Izvor: m:tel

Otkrijte moć, eleganciju i inovacije uz novu generaciju iPhone 17 uređaja, stvorenih da pomjere granice mobilne tehnologije i pruže vam iskustvo kakvo do sada niste imali.

Izaberite model koji vam najviše odgovara: kompaktni iPhone 17 Pro, veliki i moćni Pro Max, ultra tanki i elegantni iPhone Air ili izdržljivi i pouzdani iPhone 17.

Najmoćniji iPhone ikada

Stvoren da pomjera granice - iPhone 17 Pro dolazi sa revolucionarnom baterijom koja traje duže nego ikad. Njegov najbolji ekran do sada, uz Ceramic Shield 2 zaštitu, pruža besprijekorno iskustvo.

Izvor: m:tel

Srce ovog uređaja je A19 Pro čip koji donosi snagu i brzinu kakvu do sada niste vidjeli. Sve zadnje kamere imaju 48 MP, pa svaka fotografija izgleda spektakularno, a sa Center Stage prednjom kamerom uvijek ste u savršenom kadru – bilo da snimate, razgovarate ili pravite selfije.

Još ljepši, još izdržljiviji

Sa ProMotion ekranom do 120 Hz i novom Ceramic Shield 2 zaštitom, iPhone 17 donosi savršen spoj izdržljivosti i udobnosti. Njegov Dual Fusion sistem kamera od 48 MP pravi zapanjujuće fotografije u svim uslovima, dok Center Stage prednja kamera uvijek stavlja tebe u centar pažnje - na svakom snimku, razgovoru ili selfiju.

Izvor: m:tel

Elegancija i snaga u najtanjem izdanju – iPhone Air

Najtanji iPhone do sada krije u sebi snagu profesionalca. Izdržljiviji je nego ikada, a ekran je zaštićen novim Ceramic Shield 2 staklom.

Moćni A19 Pro čip donosi brzinu i fluidnost u svakom trenutku, dok 48 MP Fusion kamera bilježi fotografije profesionalnog kvaliteta. Tu je i nova Center Stage prednja kamera - da svaki video-poziv i selfi budu savršeni.

Kupite svoj novi iPhone u m:tel-u i otkrijte njegove revolucionarne mogućnosti.