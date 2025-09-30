logo
Igra se Liga šampiona, Real, Barselona, Juventus, Arsenal u direktnim prenosima na Arena Sport kanalima

Autor Haris Krhalić
Gledajte na m:tel TV platformama.

Liga šampiona na m:telu Izvor: Depositphotos

Naredna tri dana širom Evrope lopta će se ponovo zakotrljati i donijeti nova fudbalska uzbuđenja. Kada je riječ o Ligi šampiona, Arena Sport će, pored ostalih, direktno prenositi utakmice Kairat Almaty-Real Madrid (utorak 18.45, Arena 2 Premium), kao i Arsenal - Olimpijakos, koja se igra u srijedu od 21 čas uz prenos na Arena Sport 2 TV kanalu. Isto veče, u srijedu 1.10. od 21 čas se sastaju Barselona – Pariz Sen Žermen (Arena 1 Premium) i Viljareal - Juventus (Arena 3 Premium).

U Ligi Evrope, sastaju se Porto-Crvena Zvezda, uz direktan prenos na Arena 1 Premium TV kanalu u četvrtak 2.10. u 21.00 čas. Isti dan, na program su i utakmice 1. kola Lige Kenferencija. Na kanalima Arene Sport moći ćete da gledate u direktnom prenosu i druge utakmice evropskih fudbalskih liga, kao i preglede svih utakmica.

Gledajte najbolje sportske sadržaje putem m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a bilo gdje u BiH. Očekuju nas dobre utakmice, jer najbolji sport definitivno se igra na Arena Sport kanalima!

