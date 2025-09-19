Protiv Liverpula postigao četiri gola, psu je dao simbolično ime: Da li je ovo provokacija Španca?

Fudbaler Atletiko Madrida Markos Ljorente je psu dao ime Enfild, po stadionu Liverpula. Tamo je dao čak četiri gola u karijeri.

Izvor: Profimedia

Markos Ljorente (30) ima poseban motiv kada igra na "Enfildu". Čuveni stadion na kom igra Liverpul u njemu budi nešto posebno. Fudbaler madridskog Atletika je u Ligi šampiona postigao ukupno sedam golova, od toga su četiri bila na tom stadionu, dakle 57 odsto pogodaka u elitnom takmičenju dao je baš tu.

Da li ga motiviše čuvena himna "Nikad nećeš hodati sam" ("You'll never walk alone"), ambijent ili nešto treće, ko zna, ali je pokazao da mu baš ide na tom terenu. Uostalom, toliko je zavolio taj stadion da je svom psu dao ime "Enfild" i to još 2020. godine kada je prvi put dao dva gola i izbacio "crvene" iz Lige šampiona.

Marcos Llorente named his dog Anfield and 57% of his Champions League goals have come at Anfield as well ⚽️pic.twitter.com/CAjcfUGDYD — Football on TNT Sports (@footballontnt)September 18, 2025

Ponovio je taj performans i ove sezone, pošto je u Liverpulu postigao dva gola. S obzirom na to da igra na poziciji desnog beka, jasno je koliko to dodatno dobija na značaju. Ovog puta njegovi golovi nisu bili dovoljni pošto je Liverpul slavio sa 3:2 golom Virdžila Van Dajka u nadoknadi. Poslije toga je nastao haos pošto je Dijego Simeone htio da se tuče sa navijačima...