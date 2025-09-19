logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Protiv Liverpula postigao četiri gola, psu je dao simbolično ime: Da li je ovo provokacija Španca?

Protiv Liverpula postigao četiri gola, psu je dao simbolično ime: Da li je ovo provokacija Španca?

Autor Dragan Šutvić
0

Fudbaler Atletiko Madrida Markos Ljorente je psu dao ime Enfild, po stadionu Liverpula. Tamo je dao čak četiri gola u karijeri.

Markos Ljorente psu dao ime Enfild Izvor: Profimedia

Markos Ljorente (30) ima poseban motiv kada igra na "Enfildu". Čuveni stadion na kom igra Liverpul u njemu budi nešto posebno. Fudbaler madridskog Atletika je u Ligi šampiona postigao ukupno sedam golova, od toga su četiri bila na tom stadionu, dakle 57 odsto pogodaka u elitnom takmičenju dao je baš tu.

Da li ga motiviše čuvena himna "Nikad nećeš hodati sam" ("You'll never walk alone"), ambijent ili nešto treće, ko zna, ali je pokazao da mu baš ide na tom terenu. Uostalom, toliko je zavolio taj stadion da je svom psu dao ime "Enfild" i to još 2020. godine kada je prvi put dao dva gola i izbacio "crvene" iz Lige šampiona.

Ponovio je taj performans i ove sezone, pošto je u Liverpulu postigao dva gola. S obzirom na to da igra na poziciji desnog beka, jasno je koliko to dodatno dobija na značaju. Ovog puta njegovi golovi nisu bili dovoljni pošto je Liverpul slavio sa 3:2 golom Virdžila Van Dajka u nadoknadi. Poslije toga je nastao haos pošto je Dijego Simeone htio da se tuče sa navijačima...

Pogledajte

00:39
Markos Ljorente gol
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Možda će vas zanimati

Tagovi

Markos Ljorente fudbal Liga šampiona Enfild Liverpul

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC