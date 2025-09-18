Cijelo obezbjeđenje držalo Dijega Simeonea: Englez mu se iskezio u facu, pa ga jedva sačuvali od Čolovog bijesa

Dijego Čolo Simeone je pobjesnio kao nikada do sada na meču sa Liverpulom kada je nasrnuo na jednog navijača.

Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Strašan meč smo gledali u Ligi šampiona. Sastali su se Atletiko Madrid i Liverpul, a na kraju meča na "Enfildu" ne samo da smo gledali gol za pobjedu već i skandal na tribinama i terenu. Na kraju se sve završilo tako što je trener Atletika Dijego Čolo Simeone isključen.

Kada je u nadoknadi vremena u drugom poluvremenu gol nakon kornera postigao Virdžil Van Dajk, nastao je haos. Poslije centaršuta Dominika Soboslaija holandski štoper je dao gol za pobjedu, a dok su on i saigrači slavili, Dijego Simeone se svađao.

Ispostavilo se da mu se jedan od navijača Liverpula unio u lice pored terena i to ga je iznerviralo. Morali su da drže argentinskog stručnjaka, a on je nakon što je krenuo ka navijaču sudijama pokazivao da želi da izbace provokatora. Na kraju su mu sudije dale crveni karton i on je izbačen sa meča. Pogledajte tu situaciju:

Pogledajte 00:39 Dijego Simeone tuča Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Šta se desilo na meču?

Vidjeli smo da je Endi Robertson startovao umjesto Miloša Kerkeza i da je odmah u četvrtom minutu dao gol. Ubrzo nakon toga pogodak je postigao i Mohamed Salah, koji je zapravo najzaslužniji i za prvi gol. Potom je na scenu stupio Markos Ljorente koji je sa dva gola donio neriješen rezultat Liverpulu, ali pogodak Van Dajka je sve riješio u korist Liverpula.