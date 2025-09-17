Fabio Kapelo pohvalio Dušana Vlahovića: "Srbin je bio ključ"

Bivši trener Juventusa Fabio Kapelo istakao je da je Dušan Vlahović bio ključ dobre igre ekipe i preokreta "stare dame".

Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Dušan Vlahović postigao je dva gola u remiju Juventusa i Borisije Dortmund (4:4) i tako postao tema mnogih fudbalskih stručnjaka. Pohvale na račun srpskog golgetera ponovo se nižu, poslije vrlo teškog perioda kada se naslućivalo da bi bivši igrač Partizana mogao i da napusti klub iz Italije. Sada su se pogledi na Vlahovića promijenili, a o tome svjedoče i lijepe reči koje stižu na račun Srbina.

Fabio Kapelo govorio je o utakmici Juventusa i maestralan način na koji se ovaj tim vratio u meč. Gubila je "stara dama" 4:2, a onda je Vlahović golom, pa i asistencijom postao najvažniji igrač ovog kluba na tom meču. Zbog toga je Kapelo rekao: "Ekipa je u drugom poluvremenu bila življa, bolje je izgledala. Stavila je protivnika na muke, posebno ulaskom Vlahovića. Svojom brzinom je stvorio probleme, toga prije nije bilo, kao ni dubine u igri. On je bio ključ", rekao je u razgovoru za Skaj sport.

"Treba čestitati treneru, koji je korigovao tim u toku meča, ali i Vlahoviću na tome kako je bio spreman", dodao je Kapelo na račun Igora Tudora.

Ipak, morao je bivši trener Juventusa da doda i malo kritike na račun tima koji je vodio od 2004. do 2006. "Da sam ja primio takav gol, sa četvoricom odbrambenih igrača koji gledaju loptu", zastao je i nasmijao se, a onda dodao: "Ali dobro, prva je utakmica."

Bonus video:

Pogledajte 02:31 Dušan Vlahović posle Letonije Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)