"Dušanu Vlahoviću, da li sve ovo radiš iz bijesa?": Tjerali ga, zviždali mu, a sad ga ćutke slušaju

Dušan Vlahović ostavio je sve bez teksta maestralnom igrom protiv Dortmunda u Ligi šampiona (4:4). Poslije čudesne partije svi su čekali da čuju šta će reći.

Izvor: EPA/Alessandro Di Marco

Srpski centarfor Dušan Vlahović (25) napravio je čudo na otvaranju Lige šampiona i za pola sata meča protiv Dortmunda dao dva gola i jedan namjestio za nevjerovatnih 4:4.

Srbin je bio najuporniji u timu kao i svaki put ove sezone i nakon što je dao dva gola bio je najbrži u kontri u šestom minutu nadoknade. Na kraju te akcije asistirao je perfektnim centaršutem za gol saigrača Lojda Kelja, za eksploziju na stadionu.

"Nemilosrdan, odlučan, ponovo rođen. Tudore, kako sada da držiš ovakvog Vlahovića na klupi?", pita se novinarka Gazete delo Sport Gendalina Galdi u tekstu nakon utakmice.

"Do sada, ove sezone, nema igrača koji je odlučniji u dresu Juventusa, niti nekoga sa boljim prosjekom golova. To je činjenica. Druga činjenica, još očiglednija poslije onih ludih 90 minuta protiv Borusije na Allianc stadionu, jeste da se njegova nova ubitačna forma poklopila sa novom ulogom - džokera sa klupe ili super-rezerve. Uđe i odluči meč. Uđe i da gol, ili asistira. Parma, Đenova i Dortmund: tri meča, tri potvrde. I onda se nameće logično pitanje Juventusu: može li ovakav Vlahović, sada kada raspored postaje gušći, biti još korisniji od prvog minuta, naročito kad oni koji dobijaju prednost)ne igraju na njegovom nivou", navedeno je u tekstu o Srbinu.

"Cijelog života sam bio starter"

Vlahović je poslije meča pričao smireno.

"Igrao sam skoro cijeli život kao starter, davao golove, ali sad je ovakva situacija i mnogo toga se promijenilo. Danas, sa pet izmjena, sve je drugačije i kao što kaže mister - nema startera i rezervi. Uopšte ne razmišljam o tome, fokusiran sam na to da pomognem timu da pobjeđuje. Da li igram od početka ili ulazim kasnije - nije bitno."

"Mister odlučuje ko će igrati. Ja sam tu, dajem maksimum na treninzima i radim ono što se traži od mene. Meni je samo važno da dajem golove, bilo kao starter ili sa klupe, nebitno je", rekao je Vlahović za Skaj. "Naravno da želim da igram od početka. Ali poštujem trenerove odluke i trudiću se da mu otežam izbor."

Juventus u subotu igra protiv Verone od 18 časova i biće to prva prilika da Igor Tudor vrati Srbina u startnu postavu, na kraju turbulentnog ljeta tokom kojeg su svi čekali da Vlahović ode, ali nije jer nijedan tim nije hteo da preuzme njegovu platu od 12 miliona evra.

Novinari su ga zato pitali da li ga pokreće bijes.

"Nije bijes, ali nije ni lako"

Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

"Nije bijes, ali nije bilo lako kada se svaki dan pričalo o meni i kad su se iznosile stvari koje 99 odsto nisu bile tačne - mislim naravno na priče o transferu. Takve stvari znaju da uzdrmaju. Ali upravo iz toga sam izvukao snagu."

"Imam visoka očekivanja od sebe, nikada nisam potpuno zadovoljan. Danas sam dao dva gola, ali sam želio treći. Igram za fantastičan klub, jedan od najvećih - radim svoj posao. Dajem sve od sebe. Ako napadač ne daje golove, normalno je da bude kritikovan. Kad sam bio mlađi, to me je više pogađalo, ali sada sam sazrio. Moram da nastavim da se trudim više od svih."

Vlahović je ove sezone dao četiri gola i jedan namjestio za samo 141 minut na terenu.

Bonus video: Vlahovićev gol protiv Dortmunda

Dušan Vlahović gol na Juventus Borusija Dortmund Izvor: YouTube/TV Arena sport

(MONDO)