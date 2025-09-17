Aleksander Isak debituje za Liverpul u Ligi šampiona?

Novi fudbaler Liverpula Aleksander Isak uvršten je u ekipu za predstojeću utakmicu protiv Atletiko Madrida u prvom kolu Lige šampiona.

Trener Liverpula Arne Slot potvrdio je danas da je Isak u ekipi za utakmicu koja se igra na Enfildu, u srijedu od 21 čas.

Isak je za rekordan transfer britanskog fudbala od 170 miliona dolara posljednjeg dana ljetnjeg prelaznog roka 1. septembra iz Njukasla prešao u Liverpul. On do sada nije debitovao, a Slot je rekao da će se švedski napadač postepeno uključivati u ekipu.

Govoreći o predstojećoj utakmici, Slot je rekao da bi Isak mogao da igra u jednom dijelu utakmice.

"Definitivno postoji šansa, pošto je u ekipi. Inače bih rekao da bi to bilo 99,9 odsto sigurno, ali mogu da kažem da je 100 odsto sigurno da neće igrati svih 90 minuta. Ali on je dio ekipe", naveo je Slot, a prenijele agencije.

Isak nije mirno proveo pauzu između dvije sezone, iako je bio jedan od najtraženijih igrača na tržištu. On je tražio da napusti Njukasl, trenirao je samostalno u Španiji i rekao da ne želi da igra za crno-bijele, a klubovi su se dogovorili tek na kraju prelaznog roka.

Prošle sezone postigao je 32 gola za klub i reprezentaciju i pomogao je Njukaslu da osvoji Liga kup.

Odigrao je samo jednu utakmicu ove sezone, prošle sedmice za reprezentaciju Švedske protiv tzv. Kosova u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, kada je ušao u igru u drugom poluvremenu.

Osim njega, Liverpul je ovog ljeta kupio još dvojicu skupih napadača Uga Ekitikea i Florijana Virca, ali oni su već postali standardni prvotimci u Slotovoj ekipi.

