logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pomoćni trener Zrinjskog pred meč sa Slogom: Visoka ekipa, opasna iz prekida i može nas iznenaditi

Pomoćni trener Zrinjskog pred meč sa Slogom: Visoka ekipa, opasna iz prekida i može nas iznenaditi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Pomoćnik Igora Štimca u Zrinjskom, Mario Tot, s respektom je govorio o dobojskoj Slogi, koja u srijedu gostuje u srijedu u Mostaru.

zrinjski, sloga Izvor: Promo/HŠK Zrinjski

Pomoćni trener Zrinjskog Mario Tot poručio je u najavi zaostalog susreta Premijer lige Bosne i Hercegovine da njegova ekipa respektuje Slogu iz Doboja, iako vjeruje da će u srijedu u Mostaru produžiti pobjednički niz.

"Analizirali smo Slogu do najsitnijeg detalja. Očekujemo ekipu koja će nas pokušati iznenaditi, znamo otprilike profil utakmice – visoki su, opasni iz prekida i kontre", istakao je Tot, dodajući da je Zrinjski spreman i da u svlačionici vlada dobra energija.

Dobojlije u Mostar dolaze nakon solidnog starta sezone i s nekoliko zanimljivih pojedinaca, što, prema mišljenju Tota, čini ovaj duel daleko od lakog posla za aktuelnog šampiona BiH.

"Svi protivnici u Mostaru igraju na maksimumu, pa tako očekujemo i Slogu. Mi želimo nastaviti seriju i upisati četvrtu pobjedu zaredom, ali znamo da moramo biti oprezni", naglasio je pomoćnik Igora Štimca.

Utakmica Zrinjski - Sloga igra se u srijedu od 16 sati na stadionu "Pod Bijelim brijegom".

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

HŠK Zrinjski FK Sloga Doboj fudbal Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC