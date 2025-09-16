Pomoćni trener Zrinjskog pred meč sa Slogom: Visoka ekipa, opasna iz prekida i može nas iznenaditi

Pomoćnik Igora Štimca u Zrinjskom, Mario Tot, s respektom je govorio o dobojskoj Slogi, koja u srijedu gostuje u srijedu u Mostaru.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski

Pomoćni trener Zrinjskog Mario Tot poručio je u najavi zaostalog susreta Premijer lige Bosne i Hercegovine da njegova ekipa respektuje Slogu iz Doboja, iako vjeruje da će u srijedu u Mostaru produžiti pobjednički niz.

"Analizirali smo Slogu do najsitnijeg detalja. Očekujemo ekipu koja će nas pokušati iznenaditi, znamo otprilike profil utakmice – visoki su, opasni iz prekida i kontre", istakao je Tot, dodajući da je Zrinjski spreman i da u svlačionici vlada dobra energija.

Dobojlije u Mostar dolaze nakon solidnog starta sezone i s nekoliko zanimljivih pojedinaca, što, prema mišljenju Tota, čini ovaj duel daleko od lakog posla za aktuelnog šampiona BiH.

"Svi protivnici u Mostaru igraju na maksimumu, pa tako očekujemo i Slogu. Mi želimo nastaviti seriju i upisati četvrtu pobjedu zaredom, ali znamo da moramo biti oprezni", naglasio je pomoćnik Igora Štimca.

Utakmica Zrinjski - Sloga igra se u srijedu od 16 sati na stadionu "Pod Bijelim brijegom".

