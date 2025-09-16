Matej Cvetanoski kao Nikola Nikić 1984. protiv Krajove: Sve je isto, "Grbavica" u transu (VIDEO)

Legendarni Nikola Nikić podsjetio se utakmice Kupa UEFA.

Izvor: YouTube/Football History

Željezničar je nakon drame slavio protiv Borca 3:2, iako su sarajevski "plavi" na poluvremenu bili u "minusu" od dva gola.

Poveli su Banjalučani 2:0, imali prilike za još veću prednost, ali su u nastavku potpuno stali i dozvolili rivalu ne samo da se oporavi i vrati u meč, nego i preokrene i dođe do velikog slavlja.

Damir Hrelja i Stefan Savić bili su precizni za, činilo se tada, sigurno vođstvo, a onda su domaći za samo 15 minuta postigli tri gola. Kako je Vinko Marinović istakao nakon meča, prelomni trenutak bio je prvi gol Željezničara, koji je postigao Madžid Šošić u 73. minutu.

Samo jedanaest minuta kasnije na semaforu je pisalo 2:2. Matej Cvetanoski nakon sjajne solo-akcije pogodio je za izjednačenje i erupciju oduševljenja na "Grbavici", koja je dupke puna proslavljala 104. rođendan Željezničara.

Upravo ovaj pogodak podsjetio je legendarnog napadača Želje Nikolu Nikića na njegov gol sa meča protiv Krajove 1974. godine. Tada su Sarajlije u Kupu UEFA odmjerile snage sa Rumunima, u prvom meču Krajova je slavila 2:0, a onda je revanš na "Grbavici" donio veliki preokret.

Pogledajte 00:09 Nikola Nikić Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

Golovima Harisa Škore, Zorana Samardžije i Radmila Mihajlovića, sarajevski tim stigao je i prestigao prednost rivala, a tačku na "i" fenomenalnim udarcem postavio je Nikić. Jedan od najvoljenijih fudbalera Željezničara u istoriji pogodio je za veliko slavlje, slično onom viđenom sinoć, više od četrdeset godina kasnije.

Pogledajte najbolje Nikićeve poteze sa meča protiv Krajove:

Podsjetimo, Željezničar je nanio prvi poraz Borcu ove sezone i vratio se na lidersku poziciju, te ostao jedini neporaženi tim lige u tekućoj sezoni.