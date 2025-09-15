logo
Vinko Marinović treći put protiv Admira Adžema: Trener Borca dosad ima maksimalan učinak

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Od 21 čas u ponedjeljak igra se derbi utakmica sedmog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine između Željezničara i Borca.

Vinko Marinović treći put protiv Admira Adžema: Trener FK Borac dosad ima maksimalan učinak Izvor: MONDO

"Grbavica" će večeras ugostiti banjalučke crveno-plave i proslaviti 104. rođendan sarajevskog kluba.

Željo je prethodne sezone slavio pogotkom Madžida Šošića u osmom minutu sudijske nadoknade i servirao titulu mostarskom Zrinjskom, dok su Banjalučani posljednji put slavili prije skoro tri godine nakon preokreta u prvenstvenom meču.

Biće to nesumnjivo interesantna i neizvjesna utakmica, što su istakla i obojica trenera - Vinko Marinović sa Borčeve, odnosno Admir Adžem sa Željine klupe.

Mladi stručnjaci su dosad u karijerama odmjerili snage dva puta, a oba puta je pobjede slavio Marinović protiv Adžema, koji je tada vodio ekipu GOŠK-a iz Gabele.

Banjalučani su pod Marinovićevim vođstvom prošlog proljeća, tačnije 4. marta 2024. godine nadigrali Gabeljane 3:0 golovima Davida Vukovića, Jove Lukića i Vasilija Terzića, da bi dva mjeseca kasnije (5. maj) ponovo zabilježili pobjedu - 3:1.

Tada su golove na banjalučkom Gradskom stadionu postigli Jakov Blagaić, Jovo Lukić i Damir Hrelja, koji je najavio da Borac ide po tri boda na "Grbavicu".

(MONDO)

Tagovi

Admir Adžem fudbal Vinko Marinović Premijer liga BiH FK Borac FK Željezničar

