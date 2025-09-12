Adžem najavio meč Željezničara i Borca: "Opasni su u napadu, ali imaju i određene slabosti"

FK Željezničar na Grbavici dočekuje ekipu Borca.

Izvor: MN Press/MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Uoči derbija sedmog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, koji će se igrati u ponedjeljak, 15. septembra u 21 sat na stadionu Grbavica, FK Željezničar je organizovao konferenciju za medije.

Prisutnima su se obratili trener Admir Adžem i pojačanje Deni Milošević, a najave su bile pune pozitivne energije i vjere u ekipu.

Adžem je otvorio konferenciju s osvrtom na pauzu i stanje u ekipi.

"Pauza nam je dobro došla, malo smo se i poželjeli utakmica. Nažalost, ne možemo računati na mladog Foču, ali vjerujem da će iz ove povrede izaći jači. Cvetanoski još nije na maksimalnom nivou, dok su svi ostali spremni. Raduje me dolazak Denija Miloševića, koji je stigao fizički potpuno spreman", rekao je Adžem, a prenosi Sport1.

Komentarišući prethodnu suspenziju, trener Želje je poručio:

"Bila je to neugodna situacija, prvi put mi se desilo da ne mogu biti uz ekipu. Sada se radujem povratku pored klupe, kao i atmosferi koja nas očekuje, jer vjerujem da će stadion biti ispunjen."

O samoj utakmici protiv aktuelnog lidera Premijer lige rekao je:

"Susret prvoplasiranog protiv drugoplasiranog uvijek nosi dodatnu draž. Zadovoljan sam činjenicom da ne primamo lake golove, a tokom pauze smo dodatno radili na realizaciji. Borac je opasan u napadu, ali i oni imaju određene slabosti koje ćemo pokušati iskoristiti."

Upitan o nezgodnom terminu utakmice, odgovorio je kratko i jasno.

"Nema veze kad igramo, Grbavica će biti puna u svakom terminu. Ne osjećamo pritisak u rezultatskom smislu, sezona je tek počela."

Nakon njega, riječ je preuzeo Deni Milošević, koji je nedavno pojačao redove Željezničara.

"Dočekan sam odlično i mogu reći da imamo dobru grupu igrača. Drago mi je što sam postao dio ovog kolektiva. Svi znamo da nas čeka zahtjevna utakmica, ali ako ispunimo sve zadatke koje nam šef postavi, vjerujem da možemo ostvariti cilj."