Veliko pojačanje na Grbavici: Bivši reprezentativac BiH potpisao za Željezničar

Autor Haris Krhalić
0

Bivši reprezentativac BiH Deni Milošević novi fudbaler Željezničara.

deni milošević Izvor: Promo/FK Željezničar

Bivši reprezentativac BiH Deni Milošević (30) novi je fudbaler Željezničara, potvrdio je klub na društvenim mrežama.

Milošević je ugovor potpisao do ljeta 2027. godine.

Deni Milošević je rođen 9. marta 1995. godine u belgijskom Lutihu. Prošao je omladinsku školu Standarda, a potom igrao za seniore, te belgijski Beveren. Na ljeto 2016. godine prelazi u Tursku. Pet godina je nosio dres Konjaspora, a potom je protekle četiri godine bio igrač Antalispora. Jednu sezonu je igrao na posudbi u Sakarisporu.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Iza sebe ima bogato iskustvo. U turskoj Superligi nastupao je 193 puta, u Kupu Turske 27, u belgijskom prvenstvu 21 put, a igrao je i 15 utakmica u evropskim takmičenjima.

Za A reprezentaciju BiH igrao je tri godine, ukupno 11 puta. Jedini gol za reprezentaciju je postigao upravo na Grbavici u pobjedi nad Jermenijom od 2:0. Nosio je dres mlade reprezentacije BiH, te omladinskih selekcija Belgije.

Milošević će pojačati konkurenciju na pozicijama prednjeg veznog i krilnog igrača. Već danas se priključio ekipi i otputovaće na mini pripreme u Međugorje.

