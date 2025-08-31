Željezničar oštro osudio incident u Doboju: Nasilje nije dio fudbala

Poslije dešavanja na utakmici Sloga - Željezničar, klub iz Sarajeva oglasio se na društvenim mrežama.

Izvor: Promo/FK Željezničar Sarajevo

Duel Sloge i Željezničara na dobojskom stadionu "Luke" obilježio je incident na samom kraju, kada je nekoliko domaćih huligana utrčalo sa tribina i napalo fotografa koji se nalazio u blizini tribine na kojoj su bile smještene najvatrenije pristalice Sloge.

Meč je nakratko prekinut dok se strasti nisu smirile, a dan kakon nemilih događaja oglasio se sarajevski klub. Željezničar je u objavi podijeljenoj na društvenim mrežama oštro osudio nasilje, te zatražio hitne mjere za zaštitu navijača i predstavnika klubova.

"Fudbalski klub Željezničar najoštrije osuđuje nasilničko ponašanje kojem je na jučerašnjoj utakmici sa FK Sloga u Doboju bio izložen fotograf Udruženja navijača našeg Kluba. Incident se dogodio tokom utakmice, a dodatno zabrinjava činjenica da je na samom kraju susreta došlo i do verbalnog napada na delegaciju FK Željezničar. Zahvaljujući blagovremenoj reakciji redarske službe spriječen je i fizički napad na naše predstavnike.

Naglašavamo da ovo nije prvi slučaj nedoličnog postupanja prema našim navijačima i predstavnicima. Na prethodnoj gostujućoj utakmici u Mostaru sa FK Velež, porodica naših navijača koja je iz lože pratila meč bila je nepravedno odstranjena sa stadiona.

FK Željezničar izražava duboku zabrinutost zbog učestalih incidenata na stadionima u Bosni i Hercegovini, koji ne ugrožavaju samo sigurnost predstavnika klubova, već i zdravlje i živote navijača.

Pozivamo sve fudbalske klubove, kao i policijske uprave širom BiH, da zajednički preduzmu hitne i konkretne mjere u cilju unapređenja organizacije utakmica i jačanja sigurnosnih standarda na stadionima. Svaka nova tolerancija na nasilje vodi ka daljoj eskalaciji i rizikuje integritet sporta, ali i sigurnost svih aktera.

FK Željezničar će nastaviti da insistira na bezbjednom i dostojanstvenom ambijentu u kojem se igra fudbal i u kojem svi akteri – igrači, službena lica, navijači i predstavnici klubova – uživaju jednaka prava na sigurnost i poštovanje", navodi se u saopštenju.

Podsjetimo, iz Policijske uprave Doboj saopšteno je ranije da su vinovnicima incidenta uručeni prekršajni nalozi i da su novčano kažnjeni.