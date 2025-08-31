Epilog incidenta u Doboju: Novčano kažnjeni huligani koji su napali fotografa

U finišu duela između Sloge i Željezničara došlo je do nemilih scena na stadionu "Luke".

Izvor: Promo/FK Željezničar Sarajevo

Dva lica prekršajno su sankcionisana na fudbalskoj utakmici u Doboju, a policija je brzom intervencijom spriječila veći incident, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Policijski službenici, koji su juče obezbjeđivali utakmicu Premijer lige BiH između dobojske Sloge i Željezničara iz Sarajeva na stadionu "Luke" u Doboju, izdali su ovim licima prekršajni nalog u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama.

Jedno lice je sankcionisano zbog nedoličnog i uvredljivog ponašanja na sportskoj priredbi, a drugo zbog neovlaštenog ulaska na teren.

Pogledajte indicent na stadionu "Luke":

упали на терен да туку фотографа Манијака, Добој никад не разочараpic.twitter.com/ObXEKf7Dbf — Пантилимон (@rsk993)August 30, 2025

Na meču u Doboju nije bilo golova.

(MONDO/Srna)