logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Epilog incidenta u Doboju: Novčano kažnjeni huligani koji su napali fotografa

Epilog incidenta u Doboju: Novčano kažnjeni huligani koji su napali fotografa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

U finišu duela između Sloge i Željezničara došlo je do nemilih scena na stadionu "Luke".

Stadion Luke u Doboju, FK Sloga Izvor: Promo/FK Željezničar Sarajevo

Dva lica prekršajno su sankcionisana na fudbalskoj utakmici u Doboju, a policija je brzom intervencijom spriječila veći incident, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Policijski službenici, koji su juče obezbjeđivali utakmicu Premijer lige BiH između dobojske Sloge i Željezničara iz Sarajeva na stadionu "Luke" u Doboju, izdali su ovim licima prekršajni nalog u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama.

Jedno lice je sankcionisano zbog nedoličnog i uvredljivog ponašanja na sportskoj priredbi, a drugo zbog neovlaštenog ulaska na teren.

Pogledajte indicent na stadionu "Luke":

Na meču u Doboju nije bilo golova.

(MONDO/Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Sloga Doboj FK Željezničar Premijer liga BiH huligani

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC