Kamerman iznervirao Pepa Gvardiolu: Pogledajte njegovu ljutitu reakciju poslije utakmice

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Menadžer Mančester sitija nervozno reagovao pred kamermanom poslije utakmice.

Pep Gvardiola ljutita reakcija zbog kamermana Izvor: Instagram/tntsportsfootball

Poslije osme uzastopne pobjede svog Mančester sitija, Pep Gvardiola je slavio sa navijačima i ljutito reagovao zbog kamermana. Dok je pozdravljao pristalice "građana", kamerman je stao na njegov put i izazvao njegovu reakciju, koja nije bila dramatična, jer je bilo očigledno koliko je Gvardiola srećan i raspoložen poslije važne pobjede.

Menadžer Sitija uspio je u namjeri da njegov tim pobijedi poslije Božića. Majstorskom igrom Rajana Čerkija, asistenta, pa strijelca gola za pobjedu, "građani" su savladali Notingem Forest u gostima 2:1 i izvršili pritisak na vodeći Arsenal,

Podsjetimo, u nedjelji katoličkog Božića Gvardiola je javno zaprijetio svojim igračima da će ih sačekati na dan velikog praznika i da će ih odvesti na mjerenje. Striktno im je zabranio da se ugoje za praznike, a centarfor Erling Haland je reagovao na to objavivši svoju fotografiju na vagi tokom Božića.

Mančester siti Premijer liga Pep Gvardiola

