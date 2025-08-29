Dobre vijesti za Trivunovića pred dolazak Željezničara: Vraćaju se Vidić i Damjanić!

Trener SLoge Doboj ne može da računa na Grabeža i Savića, ali vraćaju se oporavljeni Vidić i Damjanić.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri Sloge poslije dvije uvodne pobjede vezali su dva poraza, a ovog vikenda očekuje ih težak ispit protiv sarajevskog Željezničara.

Trener Dobojlija pred ovaj meč nahvalio je protivnika koji trenutno drži lidersku poziciju na tabeli Premijer lige BiH sa tri pobjede i dva remija.

“Teška utakmica prije svega, ni manje ni više nego što su bile ove prethodne. Dolazi nam ekipa koja ima sve odigrane utakmice i nema nijednog poraza, to nam govori koliko je Adžem to dobro namjestio. Možda je Željezničar najprijatnije iznenađenje ovo prvog dijela prvenstva. Nije to bio slučaj prethodnih godina i mene raduje jer je to čovjek ovoga kluba, treći put je na klupi Željezničara i na osnovu prethodnih iskustava shvatio je šta je potrebno raditi da bi Željezničar bio konkurentan Borcu, Zrinjskom i Sarajevu. Čvrsta, kompaktna ekipa u defanzivi i izuzetno direktna u ofanzivnom dijelu igre, brza krila. Ukoliko budemo željeli da dođemo do pozitivnig rezultata moraćemo da pokažemo maksimum na terenu i da budemo hrabriji u dubini”, rekao je Trivunović.

On je rekao da vjeruje u svoju ekipu i da se nada pozitivinom rezultatu.

“Srđan Grabež ne može igrati zbog kartona, Milan Savić je doživio povredu na treningu zbog koje će odsustvovati najmanje dva mjeseca i želim mu što brži povratak na teren. Ostali su nam svi u protokolu i posebno me raduje što ćemo imati i Dejana Vidića i Sergeja Damjanića. Na jednoj strani izgubite, na drugoj dobijete i to je tako svim klubovima u Premijer ligi BiH”, rekao je Trivunović.