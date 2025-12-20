"Rekao sam Murinju da neću više igrati za klub ako moram da platim": Matić ne zaboravlja sramotu Mančestera

Nemanja Matić ispričao je kakvu scenu je doživio kada je bio u Mančester junajtedu i da je išao na hitan razgovor sa Žozeom Murinjom zbog toga.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Nemanja Matić (37) sada nosi dres italijanskog Sasuola, ali dobro pamti detalje iz duge i uspješne karijere. Jedan takav doživio je u Mančester junajtedu, klubu u koji je stigao iz Čelsija 2017. godine. Nije to momenat koji po lijepom pamti, pošto se čuveni klub baš obrukao.

"Došao sam u Junajted sa željom da budem šampion i to mi je bila motivacija. Kada sam vidio tim, bio sam uvjeren da ćemo se boriti za titulu, ali je na kraju Siti psotao šampion, bili smo drugi. Igrao sam dobro, kao i mnogi drugi igrači, vjerovao sam da u drugoj sezoni možemo da napadnemo titulu, ali je klub bio fokusiran na marketinški dio", počeo je Matić priču za "Four-four-two".

Već tada mogle su da se vide naznake početka haosa na "Old Trafordu" i sve što je uslijedilo poslije toga i srozalo velikana...

"Rekao sam Murinju da neću igram nikad više"

Mislio je nekadašnji srpski reprezentativac da klub funkcioniše na mnogo većem nivou.

"U jednom momentu sam se povrijedio, imali smo meč za vikend. U srijedu nisam trenirao, otekao mi je zglob i pitao sam fizioterapeuta da li možemo da odradimo tretman popodne. Upravo to smo i uradili i onda sam dobio poziv", kaže Nemanja.

U naletu bijesa je otišao da priča sa tadašnjim trenerom Žozeom Murinjom.

"U 15 časova je bio neki marketinški događaj na stadionu. Par dana kasnije agent me je pozvao i pitao šta sam uradio, jer nisam provjeravao mejlove. Vidio sam da su me kaznili jer nisam bio na tom događaju. Otišao sam kod Žozea Murinja i rekao mu 'ako platim ovo, nikad više neću igrati za klub'. Rekao mi je da će da riješi to i uradio je, ali tako nešto se nikada ne bi dogodilo u Čelsiju. Ne kritikujem Junajted, poštujem ih, samo se nadam da je situacija sada drugačija", zaključio je Matić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!