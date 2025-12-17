logo
Nemanja Matić se naljutio, otišao na aerodrom i ugasio telefon: "Pozvao sam jednu Srpkinju da bih pobjegao"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Matić bio ljut i odbio da se javlja na telefon: "Pozvao sam gospođu iz Srbije i otišao pravo na aerodorm"

nemanja matic bio ljut zbog probe u mildzbrou Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Čuveni srpski fudbaler Nemanja Matić (37) lako je mogao da na početku karijere zaigra za Mildzbro. To je otkrio u intervjuu za magazin "FourFourTwo", u kojem je govorio o komplikovanoj selidbi u Englesku u ranoj mladosti, 2009. godine.

U tom periodu bio je igrač Košica u Slovačkoj, svog prvog kluba u inostranstvu i znao je da je pred njim značajan transfer.

"Potpisao sam za Čelsi poslije Evropskog prvenstva za igrače do 21 godine, kada sam polomio stopalo u utakmici protiv Italije, jedinoj koju sam odigrao na tom turniru. Imao sam sreću da je Karlo Anćeloti gledao taj meč i doveo me u Čelsi", rekao je on.

"Rekli mi da moram na probu, nisam htio"

"Šest mjeseci prije toga, moj tadašnji klub (Košice) poslao me je u Midlzbro. Bilo je to interesantno, jer su mi rekli da je neophodno da odem na probu na 10 dana, ali nisam htio da bilo gdje budem na probi, jer sam bio igrač u prvoj ligi Slovačke. Ipak, 'gurali' su me u to. Rekli su mi da bi trebalo da odem na samo tri dana, da vidim klub i da će mi u Midlzbro sve objasniti i da će mi dati ugovor ako budem zadovoljan, kao i da ću igrati u Premijer ligi. Garet Sautgejt bio je menadžer".

"Nisam znao engleski, izuzev riječi 'taksi'. Otišao sam u trening-centar kluba, dobio sam punu opremu i bio sam smješten u svlačionicu sa još jednim momkom. Nisam bio srećan, a onda sam vidio teren i pomislio - kakav teren! Trenirao sam tu dva dana, a tražili su da ostanem 10. Nisam htio to i pozvao sam jednu gospođu iz Srbije da mi organizuje 'bijeg' odatle. Taksijem sam otišao do aerodroma u Mančesteru i otišao kući. Nisam se javljao na pozive iz kluba, jer sam bio ljut zato što su me slali na probu. Otišao sam umjesto toga u Čelsi".

Ni na Stamford Bridžu nije sve krenulo kako je zamislio, jer je u prvoj sezoni odigrao samo tri utakmice pod vođstvom menadžera Karla Anćelotija. Klub ga je potom prodao Benfici, zauzvrat dobio takođe još aktivnog Davida Luiza, a onda je gazda Roman Abramovič tri godine kasnije ponovo izdvojio novac da kupi Srbina.

Za 21 milion evra Matić je stigao nazad u Čelsi, kod Žozea Murinja, sa kojim je postao šampion Premijer lige i sa kojim je potom sarađivao i u Mančester junajtedu i Romi. Sada sa velikim uspehom igra za Sasuolo, nakon kratkih epizoda u Renu i Lionu.

(MONDO)

Tagovi

Nemanja Matić Midlzbro

