Ne pomaže ni Nemanja Matić: Kremoneze Srbinu pokvario debi

Apsolutni hit na startu nove sezone u Seriji A je tim iz Kremone.

Izvor: Alberto Mariani / LaPresse / Profimedia

Vratio se Kremoneze iz Serije B u najviši rang italijanskog fudbala i odmah pokazao da će biti tvrd orah za sve ekipe.

Nakon šokantnog trijumfa na "San Siru" (2:1), tim iz Kremone slavio je pred domaćom publikom protiv doskorašnjeg rivala i šampiona druge lige Sasuola 3:2 (2:0), a gostima nije pomogao ni debi iskusnog srpskog fudbalera Nemanje Matića.

Vratio se Srbin u Italiju, gdje je ranije nosio dres Rome, te upisao zvanični debi u zeleno-crnom dresu, odigravši nešto više od 80 minuta.

Tim Davidea Nikole već u prvom poluvremenu oduševio je svoje navijače - za samo nekoliko minuta postigao je dva gola. Prvo se u strijelce upisao Filipo Teraćano, a nedugo zatim na 2:0 povisio je Franko Vaskez.

I drugo poluvrijeme bolje su otvorili domaći, očekivao se i treći gol u mreži Sasuola, ali je onda krenuo preokret. Andrea Pinamonti u 64. minutu prepolovio je zaostatak svog tima, da bi osam minuta kasnije legendarni kapiten Domeniko Berardi realizovao penal i izjednačio na 2:2.

Zatim su ponovo domaći uzeli sve u svoje ruke, u finišu im je poništen gol zbog faula u napadu, ali je na kraju kompletan plijen ipak ostao u Kremoni. Ovaj put dosuđen je kazneni udarac za domaće, a precizan u 93. minutu bio je Manuel de Luka, za drugi trijumf u prvenstvu.

Klub koji je prošle sezone završio kao četvrtoplasirani u Seriji B, a onda kroz baraž osigurao promociju u viši rang, nakon dva kola na maksimalnom je učinku sa šest bodova.

SERIJA A - 2. KOLO:

Kremoneze - Sasuolo 3:2 (2:0)

/Teraćano 37, Vaskez 39, De Luka 90+3 pen - Pinamonti 64, Berardi 72 pen/

Leće - Inter (20.45)

Subota:

Bolonja - Komo (18.30)

Parma - Atalanta

Napoli - Kaljari (20.45)

Piza - Roma

Nedjelja:

Đenova - Juventus (18.30)

Torino - Fiorentina

Inter - Udineze (20.45)

Lacio - Verona



