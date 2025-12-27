logo
"Njihova tijela još uvijek nisu pronađena": Detalji tragedije trenera Valensije

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Trener Valensije Fernando Martin poginuo je sa troje djece u tragediji koja se dogodila na brodu u Indoneziji gdje je bio na porodičnom odmoru...

Trener Valensije detalji tragedije Izvor: Printscreen/YouTube/Marca

Tragične vijesti potvrđene su iz Španije, trener B tima fudbalerki Valensije FernandoMartin je poginuo u Indoneziji sa troje djece. Stigle su nove informacije koje prenosi španska "Marka" o tome kako se tamo našao na porodičnom odmoru sa suprugom i troje djece i kako se sve nažalost završilo tragično.

Otišao je na putovanje sa svojim najbližima koje je trebalo da bude odmor za porodicu, a pretvorio se u najgori košmar. Navodno se brod pokvario i usljed velikih talasa je potonuo. Na brodu se, prema nezvaničnim informacijama, nalazilo 11 ljudi i da je njih sedmoro izvučeno živo sa broda.

Sve to dogodilo se u blizini ostrva Padar koje se nalazi istočno od Balija u Indoneziji. Užasne informacije potvrdila je i Valensije.

"Sa velikom tugom saopštavamo da je naš trener Fernando Martin nastradao u tragičnoj nesreći na brodu u Indoneziji. Lokalne vlasti su nam to potvrdile. U ime kluba želimo da pošaljemo poruku podrške i saučešća porodici, prijateljima i kolegama. Počivaj u miru", stoji u saopštenju kluba.

Šta kažu lokalni mediji?

Trener Valensije sa decom poginuo u Indoneziji
Izvor: Youtube/EL PAIS

O tragediji su se oglasili i lokalni mediji, tačnije "Džakarta gloub" koji tvrdi da tijela nastradalih još uvijek nisu pronađena i da potraga traje.

"Četvoro nestalih španskih državljana je putovalo zajedno kao porodica. Potraga se nastavlja, ali je prioritet bezbjednost ljudi i zavisi od uslova mora", navodi se u tekstu u kom prenose i izjavu Stefanusa Risdijanta koji je šef luke Labuan Baho.

Ono što još uvijek nije poznato jeste šta se dešava sa suprugom Fernanda Martina. Španci su prenijeli da je i ona bila sa njima na putovanju, ali se u izvještajima lokalnih medija njeno ime ne spominje ni među osobama koje su izvučene sa broda.

