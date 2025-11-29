"Najbolji stadion na svijetu" pravi se već 20 godina: Ovako će izgledati kad sve bude gotovo

Valensija je počela radove kad je bila moćna, upala u probleme i nastavila da pravi sebi dom tek 16 godina kasnije.

Izvor: Youtube/Valencia CF/printscreen

Fudbalski klub Valensija davne 2009. godine započeo je projekat koji još nije blizu završetka - kao jedan od najboljih timova u Španiji procijenili su da im stadion "Mestalja" nije dovoljno dobar i da bi trebalo da dobiju novi dom. Međutim, stvari ne idu baš kako se očekivalo, pošto su radovi na izgrdnji "Nove Mestalje" tek sad nastavljeni nakon 16 godina pauze.

Projekat za novi stadion fudbalskog kluba Valensija predstavljen je 2006. godine, a zatim je 2007. godine započeta njegova izgradnja. Plan je bio da stadion u potpunosti bude završen do ljeta 2009. godine, kako bi bio spreman za sezonu 2009/10 u španskom fudbalu, ali su problemi počeli da se pojavljuju čim su radovi započeti.

Prije svega, četiri radnika su poginula tokom izgradnje stadiona i zbog toga su radovi morali da uspore, a zatim je sve stalo zbog izuzetno nepovoljne finansijske situacije u koju je klub zapao. Radovi su obustavljeni u februaru 2009. godine - nekoliko mjeseci prije nego što je trebalo da bude otvaranje. Naravno, bilo je i tada očigledno da radovi kasne i da neće moći sve da se završi na vrijeme. Doduše, niko nije očekivao da će se stadion praviti 20 godina!

Stadion "Nova Mestalja" u Valensiji. Izvor: Youtube/Valencia CF

Valensija je imala ideju da sklopi dogovor sa jednom španskom bankom koja bi preuzela vlasništvo nad starim stadionom, a zauzvrat kompletirala radove na novom objektu. Taj dogovor je ubrzo propao, a kako situacija u klubu nije bila ništa bolja - Valensija je jednostavno odustala od izgradnje svog novog doma.

Ambiciozan projekat izgradnje stadiona čiji bi kapacitet bio 70.000 sjedećih mjesta u međuvremenu je doživio brojne promjene. Sada se radi na izgradnji stadiona čiji bi kapacitet bio oko 45.000 mjesta, a zanimljivo je da ni Španci ne vjeruju previše u izgradnju ovog objekta. Iako je prije nekoliko godina stavljen na listu stadiona koji konkurišu za Svjetsko prvenstvo 2030. godine, objekat "Nova Mestalja" nije se našao na finalnom spisku. U Valensiji ipak vjeruju da će napraviti sebi novi dom, a da će od sezone 2027/28 igrati na njemu.

Valensija otkrila kako se grade delovi stadiona Nova Mestalja. Izvor: Youtube/Valencia CF

Radovi na stadionu "Nova Mestalja" nastavljeni su nakon gotovo 16 godina, u januaru 2025. Otpirilike u ovo vrijeme prije 19 godina predstavljen je projekat izgradnje novog stadiona koji je tada najavljen kao "najbolji na svijetu", a čija će izgradnja trajati već više od dvije decenije. Za to vrijeme se Valensija "spustila" u opasnu zonu i umjesto grupi najboljih španskih timova sada pripada onima koji se redovno bore za opstanak.